Invap celebró 50 años en Viedma con amplio respaldo institucional

El gobernador Alberto Wertilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti, junto al gerente general, Darío Giussi, y al presidente de Invap, Vicente Campenni; encabezaron en la noche del jueves un acto en conmemoración del quincuagésimo aniversario de la empresa de ciencia y tecnología rionegrina.

El evento realizado en la capital provincial reunió a casi la totalidad del gabinete provincial, intendentes de la región, referentes de todo el arco político y a los exmandatarios provinciales Arabela Carreras y Horacio Massaccesi.

Previamente la Legislatura aprobó una ley conmemorativa donde se destacó la trayectoria de la empresa estatal provincial y se rindió homenaje a las generaciones de científicos, técnicos, profesionales y trabajadores que hicieron posible uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la Argentina.

Durante el evento Weretilneck destacó frente a los representantes de la empresa que «es realmente trascendente lo que han logrado estos 50 años, con todos los desafíos que se han presentado a nivel de cambios, contextos y a los procesos de transferencia de liderazgos».

El mandatario destacó que la empresa representa «un orgullo rionegrino, un orgullo nacional» y remarcó «la mística», «la pasión» y «el sentido de pertenencia de los hombres y mujeres que la integran».

«En un momento de la historia donde vemos cambios tan vertiginosos en ciencia y tecnología, que el Invap logre mantenerse, crecer y ser protagonista de los cambios agiganta aún más su figura» dijo Weretilneck y destacó el espíritu de liderazgo de científicos, investigadores y referentes de Invap que atravesó el proceso de transferencia y de reorganización interna que fue clave para sostener a la empresa en competitividad.

«Tuve la suerte de vivirlo como protagonista y me siento orgulloso de eso» y remarcó que «no se puede entender a una empresa como Invap si no fuera por los que sentaron las bases».

Participaron en el acto los intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Ingeniero Jacobacci, José Mellado; y de Comallo, Raúl Hermosilla; los ministros de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; de Obras y]Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; de Modernización, Milton Dumrauf; y de Hacienda, Gabriel Sánchez.

Además, asistieron la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el interventor del IPPV, Mariano Lavin; la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la secretaria de la Unidad de Enlace con Universidades, Daiana Neri; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri.

Distintas expresiones políticas contaron con representantes con los legisladores Facundo López, Marcelo Szczygol, Javier Acevedo, Gabriela Picotti, Norberto Moreno, Juan Martin, Ayelén Spósito, María Frei, Marcela González Abdala, Juan Murillo Ongaro, Daniel Sanguinetti y Andrea Escudero, entre otros.

Invap: una empresa con más de 1.000 proyectos

Desde su nacimiento, INVAP desarrolló su capacidad científica y tecnológica a una escala considerable, ofreciendo soluciones en materia de reactores nucleares, satélites, radares, sistemas de defensa y para la medicina al país y al mundo.

La empresa fue creada en el Centro Atómico Bariloche y nuclea a 1.800 de trabajadores que, con su trabajo diario, le permiten a INVAP competir en mercados con gigantes tecnológicos de Oriente y Occidente.

Sobre la actualidad de la empresa Campenni dijo que «no hay otra empresa como Invap en el país. La cultura argentina permitió que existiera Invap, y estamos convencidos que Río Negro fue un factor fundamental para crear esta institución», mientras que Giussi, aseguró que es «una emoción poder compartir este aniversario; es una alegría haber transitado estos 50 años haciendo más de mil proyectos, creando fuentes de trabajo y encontrando soluciones tecnológicas para nuestra provincia que nos albergó desde un primer momento y que es parte nuestra, pero también para el país y el mundo».

«Lo que se hace desde Invap tiene impacto en la vida diaria de la gente: ya sea a la hora de realizarse un diagnóstico médico, al tomarse un avión o mismo cuando la lee gente el pronóstico del clima o usa internet» explicó Giussi.