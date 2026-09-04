Cómo organizar las compras del supermercado y gastar menos durante la semana

La idea no es comprar menos comida, sino comprar de manera más inteligente. Foto gentileza.

Hacer las compras sin planificación puede hacer que el carrito se llene de productos que no estaban previstos y que, al final de la semana, falten justamente los alimentos que más se necesitan. Una lista sencilla y algunos minutos de organización pueden ayudar a aprovechar mejor lo que ya hay en casa y evitar gastos innecesarios.

La idea no es comprar menos comida, sino comprar de manera más inteligente. Para eso, conviene mirar primero la heladera, el freezer y la despensa antes de salir de casa.

1. Revisá qué tenés antes de hacer la lista

El primer paso es abrir la heladera y revisar frutas, verduras, lácteos y alimentos que estén próximos a vencer. Después, mirar la despensa y el freezer.

Anotá únicamente aquello que realmente falta. Esto evita comprar nuevamente productos que todavía están guardados y permite darle prioridad a los alimentos que deben consumirse primero.

2. Pensá las comidas antes de ir al supermercado

No hace falta armar un menú elaborado para toda la semana. Alcanza con definir algunas comidas principales y pensar qué ingredientes pueden utilizarse en más de una preparación.

Por ejemplo, un pollo al horno puede convertirse al día siguiente en relleno para empanadas, una tarta o unas canastitas. Las verduras también pueden utilizarse para acompañamientos, tortillas, tartas o salteados.

Comprar ingredientes que tengan varios usos permite aprovecharlos mejor y reducir desperdicios.

3. Dividí la lista por sectores

En lugar de escribir los productos sin ningún orden, organizá la lista según las zonas habituales del supermercado:

Frutas y verduras

Carnes

Lácteos

Almacén

Panificados

Bebidas

Limpieza

Higiene personal

Este pequeño cambio ayuda a recorrer el supermercado de manera más rápida y disminuye las compras impulsivas.

4. Compará el precio por kilo o por litro

El precio del envase no siempre indica cuál es la opción más económica. Cuando hay diferentes tamaños o marcas, conviene mirar el precio por kilo, litro o unidad que aparece en la etiqueta.

De esta manera es más fácil saber si realmente conviene llevar un paquete más grande o aprovechar una determinada presentación.

5. Priorizá alimentos que puedan combinarse

Una buena compra semanal debería permitir preparar diferentes comidas con los mismos ingredientes.

Huevos, arroz, papa, cebolla, zanahoria, pollo, legumbres y algunas verduras pueden utilizarse en preparaciones muy diferentes. La clave está en combinarlos para evitar que un alimento termine olvidado en el fondo de la heladera.

6. No hagas las compras con hambre

Puede parecer un detalle menor, pero entrar al supermercado con hambre puede hacer que resulte mucho más difícil respetar la lista.

Antes de salir, comer algo y llevar una lista concreta ayuda a concentrarse en lo necesario y evitar compras por impulso.

7. Aprovechá las promociones, pero con cuidado

Una oferta solo representa un ahorro si se trata de un producto que realmente se va a consumir.

Comprar tres unidades porque tienen descuento no es conveniente si dos terminan vencidas. Las promociones pueden ser útiles especialmente en productos de larga duración o alimentos que puedan conservarse correctamente en el freezer.

8. Dejá un pequeño margen para la semana

No es necesario planificar absolutamente todo. Dejar espacio para una comida improvisada permite aprovechar ofertas, sobras o ingredientes que hayan quedado disponibles.

Además, tener algunos alimentos básicos en casa —como arroz, pastas, legumbres, huevos o conservas— puede ayudar a resolver una comida sin tener que volver al supermercado.

La regla de oro: comprar con un plan

La forma más sencilla de gastar menos durante la semana es evitar comprar dos veces lo mismo y aprovechar cada alimento en más de una preparación.

Antes de salir, cinco minutos de revisión de la casa y una lista bien armada pueden hacer una gran diferencia. No se trata de llenar el carrito: se trata de volver del supermercado con lo necesario para cocinar varias comidas y aprovechar mejor cada compra.