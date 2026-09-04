La FIA le sacó a Gasly el podio de Monaco luego de tres meses: ¿Cómo quedó Alpine en la clasificación?

Gasly no pudo sumar un nuevo podio en su carrera y Alpine perdió terreno en la clasificación de escuderías.

Luego de casi tres meses y una gran polémica, la FIA le quitó el podio a Pierre Gasly en el Gran Premio de Monaco. El francés terminó en la tercera posición en la 6° fecha de esta temporada, aunque por exceder el límite de velocidad en el pit lane cayó hasta el 7° lugar.

Días mas tarde y tras un reclamo de Alpine, donde presentaron nuevas evidencias, le devolvieron el tercer puesto al francés. Sin embargo, la situación no quedó ahí, ya que Red Bull y McLaren apelaron la decisión.

Insólitamente, este viernes la Fórmula 1 se vio sorprendida por un nuevo y definitivo fallo a favor de Red Bull, que determinó que la posición final de Gasly fue el 7° puesto.

Tras este sorpresivo anuncio, la escudería francesa lamentó la decisión de la FIA a través de un comunicado: «El equipo expresa su decepción y frustración por el fallo emitido. Hemos sido sancionados injustamente«. Luego, volvieron a dejar clara su postura: «Seguimos sosteniendo firmemente que el auto n.º 10 no excedió el límite de velocidad en el pit lane en ningún momento durante la carrera», aunque aseguraron que Alpine «reconoce la decisión del panel de jueces».

De esta forma, quien recibió de brazos abiertos esta noticia es el francés Isack Hadjar (Red Bull), que consigue su segundo podio en la máxima categoría.

El podio final del Gran Premio de Monaco 2026.

Con este fallo, Alpine pierde más terreno en la pelea por el 5° puesto en la clasificación de constructores. Se ubica con 54 puntos, a 16 unidades de Racing Bulls que tiene 70. Antes de llegar a Monza, la distancia de las escudería era de solo 3 puntos.

Por otro lado, Gasly continúa en la 10° posición de la clasificación de pilotos, aunque ahora tiene 35 puntos (tenía 44).

Los horarios del Gran Premio de Italia

Viernes

Primera práctica libre: 7:30 hs.

Segunda práctica libre: 11:00 hs.

Sábado

Tercera práctica libre: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo