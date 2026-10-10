Ipross incorpora tres modalidades de teleconsulta para sus afiliados: cómo acceder

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) puso en marcha un sistema de teleconsultas que permite a sus afiliados acceder a especialistas de centros médicos de alta complejidad sin necesidad de trasladarse fuera de Río Negro. La propuesta contempla tres modalidades de atención y busca reducir los viajes, los gastos y las complicaciones familiares que implican las derivaciones.

Aunque la iniciativa fue presentada oficialmente en octubre, el sistema ya funciona desde hace algunos meses. Según explicó la subsecretaria de Auditorías Médicas, Gabriela Martínez Castro, en agosto se realizaron 12 teleconsultas.

La funcionaria indicó que la modalidad apunta especialmente a los pacientes que deben viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para recibir atención especializada. Le entidad registra un promedio de entre 160 y 170 derivaciones mensuales hacia esa zona.

En agosto, el organismo contabilizó 209 derivaciones extraprovinciales: 167 hacia CABA y otros destinos cercanos, y 42 hacia Bahía Blanca.

Cuáles son las tres modalidades de teleconsulta de Ipross

El sistema contempla tres alternativas, de acuerdo con la situación médica de cada afiliado.

Primera consulta diagnóstica: está destinada a pacientes con cuadros complejos que no lograron obtener un diagnóstico definitivo o necesitan una evaluación de mayor complejidad.

está destinada a pacientes con cuadros complejos que no lograron obtener un diagnóstico definitivo o necesitan una evaluación de mayor complejidad. Control y seguimiento: permite realizar consultas a distancia con especialistas que ya atienden a pacientes derivados fuera de la provincia, cuando no es indispensable la presencialidad.

permite realizar consultas a distancia con especialistas que ya atienden a pacientes derivados fuera de la provincia, cuando no es indispensable la presencialidad. Segunda opinión médica: está dirigida a personas que ya tienen un diagnóstico y una propuesta de tratamiento, pero buscan otra evaluación antes de tomar decisiones importantes, como una cirugía mayor o un tratamiento oncológico.

El programa incluye acuerdos con instituciones como FLENI, el Hospital Austral, el Hospital Británico, el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio Güemes. Las consultas no tienen costo adicional para los afiliados.

Martínez Castro señaló que esta alternativa puede evitar traslados que afectan tanto al paciente como a su entorno familiar. También destacó la posibilidad de acceder a una segunda opinión médica antes de decidir cómo continuar un tratamiento.

Cómo solicitar una teleconsulta en Ipross

La solicitud puede surgir del propio afiliado, de su médico de cabecera o del organismo, según el motivo de la consulta. Sin embargo, la funcionaria recomendó acercarse primero a la delegación de Ipross para conocer los requisitos y presentar la documentación necesaria.

El trámite requiere una solicitud fundamentada, la historia clínica y los estudios médicos digitalizados. Además, debe contar con la autorización previa de Auditoría Médica.

El plazo de evaluación es de hasta cinco días hábiles y puede reducirse a 48 horas en los casos prioritarios. Como los convenios tienen cupos determinados, la obra social advirtió que no reconocerá reintegros por turnos gestionados de manera particular sin autorización previa.

Las consultas pueden realizarse desde el domicilio o desde la delegación más cercana, según las condiciones de conectividad y la organización de la atención.

IPross busca ampliar las teleconsultas dentro de Río Negro

Aunque la demanda se concentra principalmente en pacientes derivados a centros médicos de Buenos Aires, la modalidad también comienza a utilizarse dentro de la provincia.

La implementación depende de que los equipos médicos y especialistas que atienden a los afiliados trabajen con esta modalidad. Por eso, el organismo busca ampliar progresivamente las posibilidades de acceso.

La funcionaria consideró que el sistema puede facilitar el seguimiento de tratamientos y evitar viajes cuando una evaluación a distancia resulta suficiente. No obstante, la teleconsulta no implica una derivación física automática: si el especialista determina que el tratamiento puede continuar en Río Negro, el paciente seguirá su atención en la provincia.

Nueva herramienta digital para afiliados derivados a Buenos Aires

En la entrevista, Martínez Castro también anunció la incorporación de una nueva herramienta de autogestión en el portal digital de Ipross, destinada especialmente a los afiliados que se encuentran en CABA por una derivación o que residen allí.

La plataforma permite tramitar solicitudes de prácticas ambulatorias, gestionar medicación y presentar requerimientos vinculados con cirugías y materiales quirúrgicos. Las respuestas se envían a los correos electrónicos y contactos registrados por los usuarios.

La funcionaria aclaró que se trata del portal digital de la obra social, al que también se puede ingresar desde un teléfono celular, y no necesariamente de una aplicación móvil.