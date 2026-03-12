Inédita proyección de una película argentina en las Islas Malvinas: un puente desde la Patagonia

Luciano Nacci, Luciano Barroso y Patricio De Zan son productores audiovisuales argentinos. A principios de marzo, emprendieron un largo viaje hasta las Islas Malvinas para comenzar a filmar una película en un territorio marcado por la guerra de 1982 y por una disputa de soberanía que continúa vigente.

Durante su estadía ocurrió algo inesperado. “Apenas llegamos nos enteramos de que había un cine”, recuerda Nacci, productor y director oriundo de Viedma. Como suelen hacer en cada ciudad o pueblo que visitan, los realizadores se acercaron a conocer la sala. Allí descubrieron que funcionaba dentro del hotel Malvina House, ubicado en Puerto Argentino.

En el lugar conocieron al programador del cine, un hombre oriundo de Sri Lanka. Tras una conversación que derivó en un buen vínculo, Nacci se animó a plantearle una idea: proyectar su documental “Tormenta de Fuego, incendios en la Patagonia” en esa sala. La propuesta fue aceptada y la función quedó programada para el 5 de marzo.

En la sala de cine dentro del hotel “Malvina House” en Puerto Argentino o «Stanley».

“Se publicó la película y hubo bastante feedback porque -quieras o no- las Malvinas tiene que ver mucho con la Patagonia y justo la película tiene que ver con eso. Pusimos el póster en inglés, teníamos subtitulada la película al inglés y la presentamos”, comenta el realizador de Viedma.

Para la ocasión, los productores prepararon el póster en inglés y presentaron la película subtitulada en ese idioma. La sala es pequeña, pero reunió a más de 30 espectadores, entre jóvenes y adultos. Muchos de ellos eran isleños que viven desde hace décadas en el archipiélago, algunos incluso testigos de la guerra. “Había personas de 60, 70 y hasta 80 años. Muchos se acercaron después para conversar y varios pidieron que hagamos otra función”, cuenta Nacci.

El documental que vieron reconstruye el devastador incendio ocurrido en 2021 en El Hoyo, Chubut, uno de los más destructivos de la historia reciente de la Patagonia. En «Tormenta de Fuego», Nacci y el productor neuquino Axel Emiliem reúnen testimonios de damnificados, brigadistas y pobladores.

Más allá de la proyección, lo que más impactó a los realizadores fue el diálogo que surgió después. “Se armó una charla con los isleños de más de 30 minutos. Tenían mucha curiosidad sobre los incendios, sobre la Patagonia. Decían que el paisaje les resultaba muy parecido al de las islas, salvo por los árboles, porque allá casi no hay”, relató.

Luciano Nacci, Luciano Barroso y Patricio De Zan, productores argentinos.

Al investigar sobre antecedentes, los realizadores no encontraron registros de películas argentinas proyectadas públicamente en el archipiélago. “En el cine nos dijeron que nunca se había programado una película argentina. Y los lugareños tampoco recordaban algo similar. Nosotros no buscábamos ser los primeros, simplemente queríamos que se vea”, afirma el director. Para el equipo, ese hecho terminó adquiriendo un valor simbólico fundamental.

“Para nosotros fue un hecho super importante, que podamos hacer soberanía o generar un acercamiento a través del cine”. Luciano Nacci, director de «Tormenta de fuego» que se proyectó en Malvinas.

Para ellos, el suceso es un hito cultural no solo por ser la primera vez, sino también porque en la actualidad “no hay vínculo entre Inglaterra y Argentina (los isleños y Argentina), de comercio ni de ningún tipo». Por ese motivo, sintieron que a través del cine lograron tender un puente.

Un largo viaje por tierra y por aire hacia las Malvinas

Llegar a las islas no fue sencillo. El recorrido les demandó casi tres días de viaje. El punto de partida fue Viedma. Desde allí viajaron once horas por ruta hasta Buenos Aires. Luego tomaron un vuelo de tres horas hacia Río Gallegos. Tras pasar la noche en el aeropuerto, continuaron en colectivo hasta Punta Arenas, en Chile, un trayecto de unas siete horas. Desde esa ciudad finalmente volaron hacia las Islas Malvinas, en un viaje de aproximadamente dos horas.

Una vez ahí, debieron permanecer al menos siete días, ya que los vuelos de regreso operan solo una vez por semana. “En principio queríamos quedarnos dos semanas, pero todo es muy caro y se paga en libras esterlinas”, explica el realizador.

Una experiencia desafiante y cargada de historia en las Malvinas

La experiencia en las islas fue intensa y movilizante para el equipo. “En la Patagonia, las Malvinas forman parte de nuestra vida. En cualquier ciudad vas a encontrar carteles que dicen que las Malvinas son argentinas”, reflexiona Nacci.

Luciano Nacci rodando su nuevo proyecto en territorio.

Para ellos el paisaje es impactante. “Es un lugar increíble. Hay mucha naturaleza, colonias de pingüinos, lobos marinos y costas transparentes. Pero también está todo el peso de la historia de la guerra”.

Según cuentan, todavía se pueden encontrar rastros del conflicto en distintos puntos del territorio. “Hay restos de casquillos, de ropa, de equipamiento militar. Son huellas de una guerra de más de 40 años que todavía forman parte del paisaje”.

La estadía conllevó el desafío de pisar ese suelo siendo argentinos y lo que ese hecho genera en los habitantes por el peso del conflicto histórico. Más aún con la misión que llevaban, que era entrevistarlos.

«Una isla, dos memorias», un documental en marcha

El viaje también fue el punto de partida para un nuevo proyecto audiovisual: “Una isla, dos memorias”, un documental que busca mostrar las miradas de ambos lados del conflicto. “La película se gesta tocando el suelo de Malvinas”, reflexiona Nacci.

Durante los siete días de estadía lograron entrevistar a nueve isleños, aunque el proceso no fue fácil. “Ser argentinos generaba cierta tensión. Al principio nadie quería darnos entrevistas, ni siquiera alquilarnos un auto», relata. Algunos los miraban con desconfianza, pero de a poco se fueron ganando el respeto.

Después de todo esa era su meta respecto del documental: abrir un espacio de diálogo. “Queremos que en este documental los argentinos puedan escuchar a los isleños y que los isleños nos escuchen a nosotros”, argumenta Nacci.

«Una isla, dos memorias», el proyecto audiovisual en marcha.

Según el director, el proyecto surgió de una reflexión personal. “Después de ver muchas películas de Malvinas, pensaba: ¿Por qué no escuchar al otro lado? ¿Qué piensan los isleños? Porque todas las películas eran sobre los veteranos y hablando del lado argentino. Pero ¿qué pasa con el otro lado?, ¿Dónde está el diálogo?. Entonces, planteamos esta película”; dice.

Para los realizadores, el reclamo de soberanía argentina es irrenunciable y consideran que el camino del diálogo cultural puede ser una herramienta valiosa.

«Defendemos la soberanía argentina sobre las islas, pero también escuchamos al otro lado, porque hay gente viviendo ahí hace un montón de años». Luciano Nacci, director de «Tormenta de fuego» que se proyectó en las Malvinas.

El proyecto continuará ahora con una segunda etapa de rodaje en Argentina. Mientras tanto, el equipo busca financiamiento para poder finalizar el documental.

«Queremos que los ingleses vean y que conozcan lo que nos pasa a nosotros como argentinos», concluye el realizador.