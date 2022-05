Jardines maternales advirtieron que aumentarán las cuotas por el aumento de una tasa en Bariloche

Los jardines maternales se sumaron al reclamo de los comerciantes por el aumento de la tasa que abonan como generadores de residuos sólidos y pidieron que se los exima del pago. Lo hicieron a través de una nota firmada por 13 representantes de jardines de nivel inicial que enviaron al Concejo Municipal.

«La nueva aplicación de esta tasa ha generado montos muy difíciles de afrontar. A pesar de que ya pagamos la Tasa de Servicios Municipales -en la que se abona la recolección de residuos domiciliarios comunes-, no nos queda claro el mecanismo por el cual se determina la cantidad de basura generada que nos incluiría dentro de la norma y en la categoría correspondiente», plantearon.

Cuestionaron que con el incremento, los montos arrancan de los 10.000 pesos, lo que resulta «casi imposible de pagar, sin aumentar sustancialmente la cuota a cada familia«.

Hasta el año pasado, la tasa por emisión de residuos domiciliarios en comercios estaba gravada en un monto fijo de 625 pesos mensuales. El Concejo Municipal aprobó una actualización tarifaria de 1.250 pesos. Sin embargo, el Ejecutivo decidió aplicar una ordenanza anterior del 2018 que lo habilita a “reglamentar categorías” para la aplicación de ese gravamen. De esta forma, se escalona el monto a pagar de acuerdo a los metros cúbicos de basura producida.

Los referentes de los jardines maternales recordaron que se encuentran exentos del pago de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (Tish) pero no del «cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene». «Las razones de dicha exención radican en que la atención, el cuidado y la educación en la primera infancia en instituciones de crianza y educación adecuadas son un derecho garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño», plantearon.

También recalcaron que el sistema público educativo «no tiene la capacidad de absorber la demanda no solo en el nivel inicial sino en todos sus niveles». Justificaron que, a través de subsidios, aportes y exenciones, el estado «busca sostener y fortalecer las instituciones privadas».

«En Bariloche, hemos decidido no gravar una actividad que garantiza derechos fundamentales de nuestros niños más pequeños, sabiendo que los Centros de Desarrollo Infantil municipales, a pesar de su excelente labor, no pueden cubrir la demanda de las familias barilochenses», expresaron en la nota.

Recalcaron que la exención del pago de la TISH está vinculada a que «nuestros establecimientos no son un comercio en el sentido estricto del término ya que no hay afán de lucro». Sin embargo, objetaron que los montos por encima de 10.000 pesos por la tasa como generadores de residuos «están muy por encima de lo que pagarían de TISH, en caso de que no estuvieran exentos».

«Nuestra actividad no es estrictamente comercial y tampoco genera grandes cantidades de basura como un restaurante, ni residuos peligrosos como un sanatorio que requiere un tratamiento específico. Ni por cantidad ni por calidad nuestros residuos difieren mucho de los de una casa», manifestaron.