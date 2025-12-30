La AFA rompió el silencio y se desligó del desvío de fondos por U$S 42 millones: «Campaña de difamación»

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rompió el silencio este lunes tras la difusión de vínculos con un supuesto desvío de fondos en el exterior por un monto de U$S 42 millones. A través de un comunicado oficial, la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia denunció una «campaña de difamación» y apuntaron contra el empresario Guillermo Tofoni y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El descargo de la casa madre del fútbol argentino surge tras reportes que cuestionan el vínculo con la firma TourProdenter LLC, designada como agente comercial para asuntos económicos en el exterior, por supuestas irregularidades en el manejo de cifras millonarias.

Desde Viamonte 1366 aseguraron que dicha relación contractual «ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna«.

«La AFA reafirma que existe un vínculo contractual y comercial entre dos entidades privadas -una empresa extranjera y una asociación civil- plenamente válido, transparente y sometido a los controles judiciales correspondientes, aún para quienes prefieren ignorarlos», puntualizaron.

Dardos contra Tofoni y el Gobierno Nacional

El comunicado no solo se limitó a la defensa técnica, sino que escaló el conflicto político. La AFA apuntó directamente contra el empresario Guillermo Tofoni, a quien acusan de no resignarse a fallos judiciales adversos, y denunció una complicidad estatal.

“Pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que no le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada ‘Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303‘, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China”, detalla el comunicado.

El escrito asegura que «tanto la AFA como su presidente» fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, cuya decisión fue tomada por la la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) y la Cámara Federal de Casación Penal: «Quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país».

«Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron», sentenció.

Además de Tofoni, el texto apunta contra el Gobierno Nacional, más precisamente contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por su «anuencia» y respaldo al empresario en sus demandas «con cartas firmadas como representante del Estado Nacional».

Por otra parte, el comunicado se refiere a la denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida y menciona que dicho proceso en los tribunales del Estado de Florida fue «recientemente rechazado en todas sus partes y archivado».

«Tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho«, añadió.

La AFA apuntó contra el periodismo: «Primicia aquello que ya fue descartado»

En la parte final del escrito, desde la AFA resaltaron que en los últimos días se difundieron publicaciones «sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes» sobre los negocios de la entidad del fútbol argentino en el exterior.

«Dichas afirmaciones, presentadas como ‘investigaciones’, tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios», señalaron.

«Resulta llamativo entonces que, frente a fallos judiciales firmes y definitivos, ciertos comunicadores continúen presentando con tono de primicia aquello que ya fue descartado por los Tribunales, alimentando una narrativa cuyo único propósito parece ser el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino y de su conducción«, culminaron.