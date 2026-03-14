Javier Milei celebró la llegada de tecnología autónoma a un centro comercial y criticó el «odio al progreso»

Mientras continúa con su agenda en España, el presidente Javier Milei celebró la llegada de tecnología autónoma a un reconocido shopping de Buenos Aires y apuntó contra los que se mostraron en contra de esta iniciativa. «Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualeruia de los luditas locales y su odio al progreso», lanzó.

Javier Milei sobre la llegada de tecnología autónoma a un centro comercial

El mandatario apareció en su cuenta de la red social X para hacer su descargo en una publicación que con un video que registra el funcionamiento del dispositivo. De esta manera ejemplificó su postura sobre la evolución del empleo y la productividad.

El jefe de Estado, en su posteo, arremetió contra quienes cuestionan el avance tecnológico en defensa de los puestos de trabajo tradicionales y los tildó de «brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral«.

Javier Milei sostiene que la innovación no debe ser vista como una amenaza, ya que según su postura, «el progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio«. En este sentido reiteró que este proceso genera un ahorro que permite reasignar recursos hacia sectores más competitivos.

A su vez, el presidente subrayó que el resultado final de esta dinámica se traduce en «mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo», tanto para el presente como para el futuro de la economía nacional.

Sobre el final de su publicación, Milei fue tajante contra los sectores proteccionistas y el nacionalismo económico, a quienes acusó de intentar «esconder la corrupción de los políticos dando protección a ‘empresaUrio’ ladrones y prebendarios». Para el presidente, la resistencia al cambio técnico en nombre de la industria nacional solo genera pobreza y oferta limitada, citando como prueba irrefutable de este diagnóstico los «100 años de historia ARG».

ALERTA ABASTO SHOPPING

Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso.



Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria… https://t.co/qUL5EaGSiL — Javier Milei (@JMilei) March 14, 2026

De esta manera, Javier Milei reafirmó una vez más su intención de desregular el mercado y fomentar la entrada de capitales tecnológicos.