Javier Milei apuntó contra Rocca tras la licitación que perdió Techint en Vaca Muerta: “Don Chatarrín»

Javier Milei se metió en la polémica por la licitación de los caños para el gasoducto troncal del proyecto de GNL, la obra estratégica que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro. El grupo Techint perdió la adjudicación de provisión de los tubos contra la firma india Welspun y trascendió que evalúa solicitar implementar medidas de antidumping. Desde el Gobierno se negaron e incluso el presidente se refirió al CEO del grupo como «Don Chatarrín de los tubitos caros”.

El testimonio del jefe de Estado viene después de que su ministro de Desregulación, Federico Sturzzenegger, defendiera la decisión del consorcio Southern Energy porque la oferta de la empresa argentina fue «un 40% más cara» que la de su competidora asiática.

Para el Ejecutivo, convalidar ese sobreprecio en nombre del «compre nacional» hubiera significado un golpe a la rentabilidad del proyecto exportador que se emplazará en el Golfo San Matías.

Según precisaron desde Infobae, esta licitación marcó un hecho inédito en décadas, ya que por primera vez se optó por una empresa extranjera por sobre un proveedor local en un rubro estratégico.

Además, informaron que la oferta ganadora fue de US$ 203 millones para 480 kilómetros de ducto. Desde el grupo Techint trascendieron que esta diferencia de costos podría concluir con una acusación formal de dumping, por lo que denunciaron competencia desleal, como así tambien alertaron sobre el impacto en el tejido industrial del país.

Javier Milei duro contra el CEO de Techint: «Don Chatarrín»

A través de su cuenta de X, el presidente compartió la publicación de Sturzzeneger en donde acusaba a Techint de intentar rebajar su oferta para dejar sin efecto el resultado de la licitación, y advirtió sobre el cobro de coimas por parte de periodistas, economistas y políticos que hablan de «industria del acero y los prejuicios que causa la apertura».

LA NUEVA ARGENTINA

Si ves "periodistas", "economistas" y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre… https://t.co/3RS39WVza0 — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

Posteriormente, apuntó contra una periodista de La Nación que escribió una nota sobre la evaluación de Techint de presentar un recurso de antidumping.

«Desenmascarando operadores», resaltó el presidente y añadió: «Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS... VLLC!», sentenció Milei, en referencia a Paolo Rocca.