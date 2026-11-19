Ante la posibilidad de que el presidente Javier Milei y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, coincidan esta noche en la cena anual del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) en Buenos Aires, el antecedente inmediato de su relación remite a un episodio clave ocurrido hace exactamente cuarenta días.

El pasado 9 de octubre 2026, ambos dirigentes mantuvieron una reunión reservada de más de dos horas en la Quinta de Olivos, un encuentro fuera de agenda que funcionó como válvula de escape tras semanas de cortocircuitos públicos y que selló un código de convivencia política que hoy vuelve a ponerse a prueba.

Qué hablaron Javier Milei y Patricia Bullrich en su última reunión en la Quinta de Olivos

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el diario La Nación a partir de fuentes oficiales y los mensajes difundidos por los propios protagonistas en la red social X, aquel cara a cara del 9 de octubre 2026 tuvo como eje central ordenar las diferencias sin romper la alianza estratégica.

Al salir de la residencia presidencial, Patricia Bullrich publicó una fotografía junto al jefe de Estado con un mensaje directo: «Conversación profunda con el Presidente. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad», cerrando el texto con la sigla oficialista TMAP («Todo marcha acorde al plan»), que luego fue reposteada por Javier Milei.

Durante las más de dos horas de diálogo en Olivos, el intercambio giró en torno a tres puntos sensibles de la gestión:

Ritmo económico y actividad : la senadora ratificó su respaldo a los fundamentos del programa fiscal, pero insistió en la necesidad de acelerar los resultados en la economía cotidiana («la micro») para contener al electorado de clase media afectado por la pérdida de poder adquisitivo.

: la senadora ratificó su respaldo a los fundamentos del programa fiscal, pero insistió en la necesidad de acelerar los resultados en la economía cotidiana («la micro») para contener al electorado de clase media afectado por la pérdida de poder adquisitivo. Reforma previsional : ambos repasaron las diferencias surgidas tras el coloquio de IDEA , donde Patricia Bullrich había propuesto un esquema jubilatorio mixto financiado en parte por impuestos generales y en parte mediante ahorro individual acordado en convenios colectivos.

: ambos repasaron las diferencias surgidas tras el coloquio de , donde había propuesto un esquema jubilatorio mixto financiado en parte por impuestos generales y en parte mediante ahorro individual acordado en convenios colectivos. Reglas de disidencia interna: según consignó La Nación, la exministra de Seguridad le planteó al mandatario que mantendrá su postura crítica en los temas donde no coincide —como ocurrió con sus reparos al recorte presupuestario en Discapacidad o su rechazo a ciertos pliegos judiciales—, defendiendo un perfil autónomo dentro del bloque oficialista.

Del antecedente en Olivos al escenario actual entre Javier Milei y Patricia Bullrich

El repaso de aquella cumbre de octubre 2026 explica la dinámica que hoy atraviesa la cúpula de La Libertad Avanza. En aquel momento, la foto conjunta en la Quinta de Olivos logró descomprimir las tensiones desatadas luego de que Patricia Bullrich admitiera en entrevistas su aspiración presidencial a futuro y marcara distancia de los cuestionamientos presidenciales hacia la prensa.

A más de un mes de aquel encuentro, el esquema de «socios políticos», como ambos volvieron a definirse esta semana en entrevistas televisivas por A24, mantiene exactamente los mismos contornos: Javier Milei resguarda el equilibrio fiscal como límite innegociable frente a cualquier pedido de estímulo económico, mientras Patricia Bullrich capitaliza su capacidad de negociación en el Senado para sostener peso propio dentro del oficialismo.