Javier Milei brindó una charla sobre IA y ética en un secundario de Buenos Aires luego del triunfo en Diputados

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una charla en el Colegio ORT, en el barrio porteño de Almagro, donde habló ante alumnos de cuarto y quinto año sobre la ética como política de Estado e Inteligencia Artificial. La presentación se produjo después de una jornada de victorias legislativas para La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

La actividad comenzó cerca de las 11 y el mandatario estuvo acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia Karina Milei.

La aparición de Javier Milei después de una triunfal jornada legislativa

La actividad tuvo un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de la institución. El despliegue incluyó francotiradores ubicados en terrazas, perros de la Policía de la Ciudad y calles valladas en las inmediaciones del colegio.

La exposición ante los estudiantes constituyó la segunda presentación de Milei frente a un auditorio de alumnos de nivel secundario desde el inicio de su gestión. La primera había sido en marzo de 2024, durante el acto de inicio del ciclo lectivo en el Instituto Cardenal Copello de Villa Devoto.

En aquella oportunidad, el Presidente había hablado ante estudiantes de la institución donde cursó sus estudios secundarios.

Los proyectos aprobados en Diputados este miércoles

La charla en ORT se concretó luego de una jornada parlamentaria en la que el oficialismo consiguió avanzar con tres iniciativas en la Cámara de Diputados. Entre ellas estuvo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

También avanzaron el proyecto de Inocencia Fiscal II y el Tratado de Patentes. Las votaciones fueron celebradas por el Presidente, que destacó especialmente la aprobación de la reforma vinculada al Banco Central.

A través de sus redes sociales, Milei sostuvo que la iniciativa representaba un «paso fundamental para erradicar la inflación de la vida de los argentinos de bien». Luego agregó: «Ahora a pelearla en el Senado», en referencia al tratamiento que deberá continuar en la Cámara alta.

La actividad en el Colegio ORT formó parte de una agenda activa del Presidente, después de varios días con pocas actividades oficiales y de su permanencia en la Quinta de Olivos. Durante esta semana también había retomado las reuniones de Gabinete.