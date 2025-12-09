Javier Milei cambió la estructura del Gobierno: confirmó ajustes sustanciales para «optimizar la gestión»

El presidente Javier Milei aplicó nuevos cambios en la estructura del Gobierno nacional. La medida fue anunciada con la publicación del Boletín Oficial y según lo explicado, introduce modificaciones importantes en la organización y los objetivos de varios ministerios y secretaría.

Mediante el Decreto 866/2025, el Gobierno resaltó que la reestructuración de la Administración Pública Nacional se haría con el propósito declarado de «optimizar la gestión». El decreto elimina, fusiona y redefine áreas clave de la estructura estatal.

Cambios estructurales de Ministerios y Secretarías

Entre las decisiones más destacadas se encuentra la reconfiguración integral de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Según el nuevo organigrama incorpora áreas como la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Comunicación y Prensa.

El Ministerio del Interior también recibe una nueva estructura que incluye la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Interior y la Secretaría de Provincias y Municipios.

Por su parte el Ministerio de Economía sufrirá cambios en su composición interna. Según el decreto se establece nuevas secretarías y subsecretarías, entre ellas se encuentran la Secretaría Legal y Administrativa, la Secretaría de Política Económica, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, la Secretaría de Coordinación de Producción, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Asuntos Nucleares.

Cada uno de estos sectores cuenta con subsecretarías que se orientan a funciones como la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Subsecretaría de Políticas Nucleares.

El Ministerio de Salud también se reorganizó. Desde ahora pasará a estar compuesto por la Secretaría de Gestión Administrativa, la Secretaría de Gestión Sanitaria y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.

Nuevos objetivos para Ministerios y Subsecretarías

El Decreto además de modificar la estructura, redefine los objetivos de varias áreas. Por ejemplo con su publicación quedó firme que la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales deberá «asistir a la Secretaría General en lo relativo a ceremonial y protocolo, en coordinación con las áreas con competencia en la materia».

En el área económica, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial tendrá como función «asistir a las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas, correspondientes a los Servicios Administrativos Financieros asignados a su órbita, efectuando los trámites administrativos necesarios para la obtención de los recursos humanos, materiales, equipamientos tecnológicos y los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos» para las secretarías bajo su dependencia.

La Secretaría de Transporte tendrá bajo su órbita la responsabilidad de «ejercer el control tutelar de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de la Junta de Seguridad en el Transporte».

El documento publicado también dispone la transferencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que pasarán desde el Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Además aclara que hasta que se complete la reestructuración, «se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las acciones, dotaciones y personal con sus respectivos cargos, niveles, situación de revista y suplementos vigentes a la fecha».