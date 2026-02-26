Javier Milei redujo casi a cero el reparto de los ATN: solo Neuquén y otras cinco provincias figuran como las más beneficiadas

Javier Milei sostiene su objetivo de consolidar el déficit fiscal y en ese marco, cortó casi a cero el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la provincias durante el primer bimestre del año. Un informe revelado recientemente resaltó que se logró constatar que hasta el 22 de febrero, Nación no realizó giros de ATN a las provincias.

El dato llamó la atención debido a que este mes se negoció la aprobación de la reforma laboral y las conversaciones que se fueron dando coincidían con sugestivos envíos de fondos a jurisdicciones que terminaban mostrando su alineamiento con el Gobierno.

Recorte del reparto de los ATN

El sitio nacional, Noticias Argentinas, destacó que una situación similar ocurrió en enero cuando la consultora Politikón Chaco elaboró un informe en el que detalló que durante el primer mes del año se distribuyeron unos $7.000 millones a dos provincias: Chubut $ 4.000 millones y Corrientes por $ 3.000 millones.

Según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), ese mismo mes, el fondo ATN totalizó $92.071 millones por lo tanto, la ejecución del mismo llegó al 7,6%, inferior a enero 2025 que fue de 9,2%. Esta información da cuenta que los fondos que el Ejecutivo administra para ayudar a las provincias en caso de emergencia, son alojados en el Tesoro Nacional y forman parte del superávit fiscal que el Ministerio de Economía informa mes a mes.

El balance fiscal del 2025 dejó en evidencia la estrategia de la Casa Rosada sobre los recursos provinciales. El año pasado el Gobierno repartió solo el 21,9% del fondo total de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y retuvo $740.536 millones.

El documento realizado por consultoras como Politikón Chaco y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), menciona que el fondo total de ATN que se integra por una parte de la masa coparticipable e impuestos como Ganancias, subió en 2025 a $948.036 millones, pero la gestión de Javier Milei solo giró a las provincias $207.500 millones.

También señala que el reparto se aceleró notablemente en diciembre, cuando Nación transfirió un tercio del total anual ($66.500 millones) en dos semanas y ocurrió en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026.

Reparto de ATN: Neuquén y otras cinco provincias entre las más beneficiadas

El mismo informe compartido por Noticias Argentinas que entre las provincias beneficiadas por el último reparto de ATN que realizó el Gobierno aparece Neuquén.

El mismo detalla que Neuquén al igual que Chaco recibieron $18.000 millones cada una; Tucumán lideró la tabla tras la alianza del gobernador Jaldo con el oficialismo con $35.000 millones; y con $19.000 millones cada una, se suman a la lista Misiones, Entre Ríos y Salta.

En el extremo opuesto, el Gobierno mantuvo «en cero» a distritos que son opositores como La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego. La Provincias de Buenos Aires sólo recibió $10.000 millones y fueron destinados específicamente a la emergencia por inundaciones en Bahía Blanca.

Si bien la ejecución mejoró respecto al magro 7,3% de 2024, quedó lejos de los niveles históricos de 2023, cuando se distribuyó casi el 78% del fondo disponible.

Con información de Noticias Argentinas