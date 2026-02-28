Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la sanción de la reforma laboral
El oficialismo ganó otra batalla en el Congreso, el proyecto de modernización laboral que impulsó Javier Milei fue aprobado tras obtener 42 votos afirmativos y 28 negativos. De ese total, los representantes de las provincias de la Patagonia aportaron 8 votos a favor.
Luego de 12 horas de intenso debate donde también se trató el régimen penal juvenil, el Senado confirmó que el proyecto de reforma, o modernización, laboral logró la sanción tan ansiada por el Gobierno en el Congreso. El oficialismo se impuso ante la oposición y con la ayuda de aliados, la propuesta en general consiguió 42 votos a favor.
La iniciativa había obtenido media sanción en el Senado el pasado 12 de febrero y luego pasó a Diputados donde también se aprobó, pero sólo porque el oficialismo cedió y eliminó el artículo 44 del texto original que refería a las licencias médicas. Esta modificación obligó a que el proyecto tenga que regresar a la Cámara alta para enfrentar su tercera batalla este 27 de febrero, en la última sesión extraordinaria, y tal como lo predijo el Gobierno, lograron sancionar la normativa.
El texto aprobado, además de la eliminación del artículo 44, incorpora 28 modificaciones y establece cambios en distintos aspectos del régimen laboral vigente como: disposiciones vinculadas a modalidad de contratación, litigiosidad y mecanismos de garantía para el cumplimiento de indemnizaciones, entre otras cosas. Conseguir el aval del Congreso, era una de las prioridades del Gobierno para este 2026.
El viernes el debate terminó pasadas las 23 y cuando se realizó la votación los resultados revelaron que el proyecto además de los 42 votos positivos, tuvo 28 negativos. De ese total, la Patagonia aportó 8 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.
Reforma laboral: cómo votaron los senadores de Neuquén
En Neuquén, la reforma laboral no obtuvo objeciones y la votación fue en su totalidad, afirmativa:
- Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo
- Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo
- Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo
Reforma laboral: cómo votaron los senadores de Río Negro
Por su parte, los legisladores rionegrinos mostraron posiciones divididas durante la votación:
- Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo
- Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo
- Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo
Reforma laboral: cómo votaron los senadores de la Patagonia
En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:
- Andrea Marcela Cristina (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo
- Edith Elizabeth Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo
- Carlos Alberto Linares (Frente de Todos): voto negativo
En Santa Cruz:
- José María Carambia (Alianza por Santa Cruz): se abstuvo
- Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz): se abstuvo
- Alicia Margarita Antonia Kirchner (Alianza Unión por la Patria): voto negativo
y finalmente en Tierra del Fuego:
- Agustín Pedro Coto (Alianza la Libertad Avanza): voto afirmativo
- María Belén Monte de Oca (Alianza la Libertad Avanza): voto afirmativo
- Cándida Cristina López (Alianza Frente de Todos): voto negativo
