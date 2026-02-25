Es oficial: Javier Milei fijó el horario de su discurso para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

Javier Milei fijó el horario de su discurso para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

El presidente Javier Milei confirmó, mediante la publicación del Boletín Oficial, el horario en el que brindará su discurso para la apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. El acto que se realizará el 1 de marzo, oficializará el inicio de actividades correspondientes al año 2026.

Apertura de sesiones ordinarias: el discurso de Javier Milei

La norma fue dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8, de la Constitución Nacional que establece que el Poder Ejecutivo preside la apertura de las sesiones del Congreso reunido en Asamblea y hace relación en esa ocasión del estado de la Nación.

Según el el Decreto 107/2026 publicado este miércoles, el presidente dará su discurso oficial el domingo a las 21. La disposición fue suscripta por el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Es necesario resaltar que la apertura de sesiones ordinarias del Congreso es un acto de trascendencia institucional previsto en la Constitución Nacional y se produce anualmente durante el primer día del mes de marzo.

En esa ocasión, el presidente dirige un mensaje a la Asamblea Legislativa informando sobre el estado general del país y presentando el programa de gobierno para el período legislativo en curso.

Con información de Noticias de Argentinas