Javier Milei citó el descargo de Jonatan Viale y acusó a Rodríguez Larreta de «ensobrar» periodistas

El escándalo alrededor de $LIBRA, la criptomoneda que terminó en estafa luego de ser compartida por el presidente Javier Milei, sumó este martes un capítulo más, con un mensaje del propio mandatario que denunció la existencia del «vínculo directo entre los político corruptos y los periodista ensobrados».

En su cuenta de X, el jefe de Estado hizo alusión a las palabras que ayer por la noche brindó en su programa de TN Jonatan Viale, tras los cuestionamientos a la entrevista que el lunes le había hecho al propio Milei.

Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados. La justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos… — Javier Milei (@JMilei) February 19, 2025

Al aire de la señal de noticias, el conductor, que quedó en el centro de la polémica por las imágenes virales del asesor Santiago Caputo interviniendo en su reportaje, apuntó contra otros periodistas por, según dijo, aceptar incentivos económicos del exprecandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta.

Aprovechándose de esas expresiones, el presidente escribió: «Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados”.

Milei pidió la intervención de la Justicia para investigar, a partir de lo dicho por el conductor de TN, «si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta”.

«Sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas. Casualmente eligen omitir que su jefe, cabeza de lista y candidato presidencial fue acusado de ensobrar periodistas con el dinero de los pagadores de impuestos», dijo luego.

En un pasaje sin destinarios directos, pero que parece tener relación con lo que ayer expresó Mauricio Macri, el mandatario también apuntó contra los que «cuestionan mi entorno», a quienes pidió «preguntarse qué tipo de gente apoyaron todos estos años (si es que no sabían)».

Y completó: «Ni ellos ni los que extrañan esos sobres vienen por mí, vienen por el futuro de todos los argentinos, yo solamente estoy en el medio Y NO ME VOY A CORRER».

Jonatan Viale, en el ojo de la tormenta: qué había dicho tras la entrevista a Javier Milei

Ayer por la noche Viale realizó un descargo por la filtración de un fragmento no editado de la entrevista con Milei, en la que aparecía Caputo interrumpiendo la conversación por una respuesta, a su criterio, errónea del presidente.

De acuerdo al periodista, le faltó «firmeza» para cuestionar al asesor presidencial, que incluso le pidió que repitiera una pregunta desde cero para no comprometer al mandatario.

“Yo ya me fui de un lugar, o me fueron, por no querer servir a la campaña de un candidato. Un candidato que sacó 11 puntos, una cosa así. Dije ‘no, ni por 80, ni por 100, ni por 300′. Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo y dicen ‘qué barbaridad’… Vos agarraste. A vos te hablo. Vos agarraste. Yo no. Vos te quedaste. ¿No te acordás que vos agarraste? Me banco el vuelto, acepto las reglas de juego. Pero vos no te hagas el vivo”, denunció, sobre el cierre, el conductor de «¿La ves?».