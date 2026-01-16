Listado oficial de las 20 empresas de medicina prepaga dadas de baja por el Gobierno: por qué fueron excluidas

El gobierno de Javier Milei continúa con la regularización de las prepagas y el «reordenamiento» del sistema de Salud. En este sentido, este viernes, anunció que comenzó con el procedimiento para dar de baja a unas 20 empresas de medicina prepaga.

El anuncio lo realizó con la publicación del Boletín Oficial. En el mismo detalla los motivos por lo cuales fueron excluidas del sistema.

Las 20 empresas de medicina prepagas que fueron dadas de baja y los motivos

La medida se tomó luego de que las auditorías realizadas detectaran que se trataba de firmas sin afiliados, sin prestaciones en funcionamiento y sin documentación respaldatoria que acreditara su operatoria.

Este proceso se suma a la baja de otras tres prepagas que se dispuso a inicios de la semana. A partir de esto, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 139 en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Las compañías alcanzadas por la medida, según el decreto publicado, son:

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana Mutual Persona John Deere Argentina Asistencia Mutual Aeronavegante Instituto Médico Asistencial IMA Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda. Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios Asociación Mutual Intercooperativa Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada Instituto Materno Infantil S.A. Empy SRL Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación Austral Organización Médica Integral Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda IE Emergencias Médicas Bolivar S.A. Cardio S.A.

La Superintendencia explicó que el objetivo del proceso es «depurar el registro y contar con un padrón actualizado de agentes que efectivamente operen dentro del sistema de salud».

Por otra parte desde el organismo aclararon que las bajas no afectan a empresas que se encuentren prestando servicios ni generan consecuencias para los usuarios del sistema.