Javier Milei dijo que la soberanía sobre Malvinas «no es negociable»: planea visitar Reino Unido en 2026

El presidente Javier Milei habló sobre la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso, un hecho que calificó como «un hito histórico”. Además, el mandatario reveló que planea viajar a Reino Unido en 2026 y reiteró que la soberanía argentina sobre las islas Malvinas “no es negociable”.

En diálogo con The Telegraph dijo que se iniciaron conversaciones para levantar la prohibición británica de venta de armas a Argentina, que está vigente desde 1982.

Javier Milei sobre Malvinas y el Reino Unido

Además, marcó que solo se buscará la recuperación de Malvinas por la vía diplomática. Dijo que debería «ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen», según citó el medio británico.

«Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre las Malvinas», enfatizó.

Durante la nota, el presidente anticipó que planea realizar una visita oficial a Londres en 2026. La anterior de un mandatario argentino fue de Carlos Menem en 1998.

Por otro lado, se refirió a sus dos primeros años de gestión. Calificó su gobierno como “el mejor de la historia” y marcó que se eliminó el déficit fiscal.

Javier Milei sobre Venezuela

El presidente además habló de la situación en Venezuela: «Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, dijo Milei.

Y agregó: “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y si, fundamentalmente, la versión cubana terminara, el mundo también sería un lugar mejor”.

Por otro parte Milei sostuvo que “el debate de hoy no se centra en la globalización, sino en la geopolítica”.

“Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites”, afirmó.

Sumó que «hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia, su bloque de satélites, sea todo el continente americano”.

El Mercosur respaldó el reclamo por Malvinas

Los líderes del Mercosur aprobaron dos semanas atrás en Foz de Iguazú una declaración especial en la que reafirmaron los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y rechazaron “la adopción de medidas unilaterales” vinculadas a la exploración o explotación de recursos naturales en el área en controversia. El presidente Javier Milei fue uno de los que asistió al encuentro en Brasil.

El documento difundido al término de la 67° Cumbre de jefes de Estado del Mercosur lleva la firma de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además del canciller de Bolivia. También acompañaron representantes de Chile, Panamá y Estados Asociados.

Los jefes de Estado destacaron que toda exploración unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la zona bajo controversia “no es compatible con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU”.

