Tedeum del 25 de Mayo: Javier Milei busca una foto de unidad en medio de la tensión del Gabinete

El presidente Javier Milei encabezará este lunes el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana con motivo de la celebración del 25 de mayo. La conmemoración patria se desarrollará en un escenario de hermetismo político, donde el mandatario buscará exhibir una imagen de cohesión institucional junto a la totalidad de sus ministros en medio de las disputas internas del oficialismo.

Según confirmaron fuentes oficiales, la delegación gubernamental se concentrará temprano en la Casa Rosada para trasladarse a pie hacia el templo. Tras la ceremonia religiosa, los funcionarios se dirigirán al Cabildo para la entonación del Himno Nacional junto a la Fanfarria Militar «Alto Perú», antes de regresar a la sede de Gobierno para una reunión de equipo convocada por el Presidente.

La interna bajo la lupa y la exclusión de Villarruel al acto del 25 de mayo

El foco político de la jornada estará puesto en la convivencia de las distintas facciones del Ejecutivo que asistirán al oficio religioso:

El Tedeum marcará el reencuentro público entre el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pese a los intentos de Milei por minimizar el cruce de acusaciones por el uso de cuentas anónimas en la red social X, sectores alineados con Caputo mantienen los cuestionamientos hacia el riojano e insisten en que existieron operaciones virtuales en su contra.

Desde el equipo de comunicación de Victoria Villarruel confirmaron que la titular del Senado no asistirá a las actividades oficiales al no haber recibido una invitación formal por parte del Poder Ejecutivo, profundizando la distancia protocolar que mantiene con el mandatario desde el año pasado.

La relación con la Iglesia y el debate por las cifras de pobreza

La homilía estará a cargo del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. En la Casa Rosada aguardan un mensaje con observaciones sobre el impacto social de las medidas económicas, en sintonía con las recientes advertencias de la Conferencia Episcopal respecto al deterioro de los ingresos en los sectores de clase media.

Sin embargo, desde el entorno presidencial esperan que el diagnóstico eclesiástico tome en cuenta los últimos indicadores oficiales del INDEC. De acuerdo con el organismo estadístico, la medición del segundo semestre de 2025 arrojó una tasa de pobreza del 28,2%, lo que representa un descenso frente al mismo período del año anterior.

Para coordinar los detalles del encuentro y establecer los canales de diálogo institucionales previos al mensaje, los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) mantuvieron reuniones formales con las autoridades de la Iglesia en los días previos a la ceremonia. De la celebración también participará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a sus funcionarios de la Ciudad Autónoma.

Con información de Noticias Argentinas.