Javier Milei esperaría los resultados de las elecciones de Buenos Aires en el bunker de La Libertad Avanza en Gonnet

Protagonista principal de la campaña, el presidente Javier Milei planea estar presente el domingo en la localidad platense de Gonnet, en el búnker en el que La Libertad Avanza (LLA) recibirá los resultados de la elección por la composición de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, si los números acompañan.

Desde las 18 del domingo, el mandatario y parte de su Gabinete podrían aguardar atentamente los primeros datos de los comicios en los que enfrentarán a Fuerza Patria, en el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a seis kilómetros del centro de La Plata, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

La idea de la mesa de campaña es replicar las lógicas del bunker porteño que ofició de celebración luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, en traje de candidato a legislador se impusiera por sobre el PRO y el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que la posibilidad de la presencia del libertario fue sometida a debate, y se concretará en función de las mediciones que arrojan las encuestas que estudian en el campamento violenta. No sorprende que el mandatario, quien tuvo un rol clave en la etapa proselitista que lo tuvo como atracción principal de cada actividad, esté presente a la hora de recibir los resultados si todo sale como esperan en la LLA.

Recortes en la agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Incluso, el propio mandatario recortó paradas de su viaje a Estados Unidos y unificó agenda para volver al país el sábado próximo.

Con casi una actividad por semana, los libertarios apostaron a nacionalizar la elección y para eso utilizaron la figura del Presidente para bajar a distintas zonas del hostil territorio bonaerense que, en más de una oportunidad, lo obligó a afrontar situaciones de complejidad.

Junto a los ocho candidatos violetas, Milei visitó La Matanza, Junín, Lomas de Zamora y Moreno. En algunas apariciones, fue recibido con protestas que derivaron en acciones violentas en su contra, y hasta llegaron a arrojarle una piedra en señal de desaprobación.

