Paro de ATE en rechazo a los vetos de Javier Milei: convocan a marchar, ¿habrá actividades en Neuquén y Río Negro?

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 24 horas y una marcha al Congreso para este miércoles 20 de agosto. La medida se tomó con el fin de expresar su rechazo a los decretos del gobierno de Javier Milei que, aseguran, «buscan alterar y eliminar» organismos y estructuras del Estado. ¿Habrá actividades en Neuquén y Río Negro?.

Por medio de un comunicado, el sindicato convocó a una nueva movilización que tendrá lugar el miércoles a las 12 en el Congreso. Exigen a los diputados que rechacen los vetos de Javier Milei a la extensión de la moratoria previsional, el aumento a jubilados y la ley de emergencia en discapacidad.

«Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Ahora le toca al Senado votar para voltear los decretos truchos de Sturzenegger y así salvar todos los bienes del Estado«, señaló eñ secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Marcha y paro de ATE: habrá actividades en Neuquén y Río Negro

Debido a que la convocatoria a paro es reciente, desde Neuquén y Río Negro aún no informaron si tienen previsto realizar actividades.

Sin embargo, la seccional nacional adelantó que «cada distrito del país podrá definir la metodología de protesta para adherir a esta jornada, considerándose los cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía, asambleas, acampes y cortes de rutas, entre otras».

Si bien aún falta la confirmación oficial del Senado para la convocatoria al tratamiento legislativo, el gremio adelantó que la movilización se realizará para cuando se efectivice la convocatoria. En caso de no realizarse esta semana, «se fijará fecha definitiva a la medida de acción directa a los efectos de exigir que se acelere el trámite parlamentario».