Paro de Unter: para el Gobierno tuvo «escaso acompañamiento» y anunció descuentos

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro cierra este viernes una medida de protesta que incluyó un paro de actividades de 48 horas y una movilización frente a la Legislatura durante el tratamiento del proyecto que modificó la vinculación con la obra social Ipross.

Para el Gobierno provincial se registró una «baja adhesión» durante la primera jornada, lo que «refleja una distancia entre la conducción gremial y sus propios afiliados» y también cuestionó que «la dirigencia insista en posiciones político-partidarias y sostenga medidas que no cuentan con el respaldo de la mayoría de los docentes».

El Gobierno ratificó que «se descontarán los días no trabajados» y dio a conocer que la adhesión general durante el jueves fue de 22,90%.

La administración de Alberto Weretilneck indicó que hubo adhesiones del 21,91% en el turno mañana, del 24,34% durante la tarde y del 22,47% en el turno noche.

Además, estimó el mayor acatamiento promedio en Cinco Saltos, con el 38,33% y extremos de mayor adhesión en el turno tarde de Sierra Grande, con el 44%; y de menor en el turno noche de Los Menucos, con el 7,7%.

Contra «la patota y el escrache»

El gobernador Weretilneck, repudió «los agravios e insultos contra las y los legisladores» durante la sesión de ayer, así como el hostigamiento denunciado por el legislador Juan Murillo al finalizar la jornada, cuando fue increpado por dirigentes de Unter en una estación de servicio de Viedma.

Calificó estas conductas como «antidemocráticas» y dijo que «la patota y el escrache son inadmisibles en la Argentina de hoy”.

«La representación gremial no da derecho a intimidar a nadie. Ninguna diferencia política o sindical justifica el apriete ni el hostigamiento a los representantes elegidos por los rionegrinos. La conducción de Unter debe asumir su responsabilidad frente a estas conductas y repudiarlas con claridad» sostuvo el mandatario.