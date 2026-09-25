La última etapa de Oscar González Oro: qué hacía y cómo era su vida lejos de Buenos Aires

Oscar “el Negro” González Oro, que murió este viernes a los 74 años, había encontrado en Punta del Este una vida muy diferente a la que llevó durante décadas en Buenos Aires. Sin horarios rígidos, rodeado de amigos y con más tiempo para viajar y visitar a sus hijos, nunca terminó de abandonar por completo su gran pasión: la radio.

Después de pasar buena parte de su vida entre estudios de radio y televisión, Oscar González Oro decidió en 2020 dar un giro profundo: dejó Buenos Aires y se instaló en Punta del Este, Uruguay.

El cambio llegó en plena pandemia y cuando el conductor comenzaba a preguntarse cuánto tiempo de su vida había quedado absorbido por su carrera. El 17 de agosto de 2020 llegó a Uruguay y convirtió ese país en su nuevo hogar.

“Cambié de vida, de hábitos, hasta de cuerpo”, resumió en una extensa entrevista que concedió a La Nación en 2023 desde su casa de Punta del Este. Allí reconoció que, después de décadas de horarios estrictos, finalmente había conseguido algo que durante mucho tiempo le había resultado difícil: manejar sus propios tiempos.

Cómo era la vida de González Oro en Punta del Este

La rutina del “Negro” en Uruguay estaba muy lejos de aquellas mañanas en las que debía llegar temprano a un estudio para ponerse al frente de programas de varias horas.

Vivía en la zona de El Chorro, cerca de Punta del Este, en una casa rodeada de verde y próxima al mar. Disfrutaba de su jardín, recibía amigos y evitaba las grandes reuniones sociales.

“No voy a eventos ni a fiestas”, explicaba al describir una vida mucho más tranquila. También aprovechaba para viajar por Uruguay y conocer lugares que no había podido recorrer durante sus años de mayor actividad profesional.

El cambio también le permitió recuperar tiempo con sus afectos. Agustín y Pablo, sus hijos, estaban radicados en Europa, por lo que comenzó a organizar estadías más prolongadas para poder compartir con ellos.

En 2023 contó que había pasado cuatro meses en Europa junto a sus hijos y sus nietos. Después viajó a Búzios y regresó a Punta del Este cuando comenzó a mejorar el clima. Era una libertad que, según reconocía, no había tenido mientras estaba sujeto a la rutina diaria de la radio.

El motivo por el que quiso alejarse de los medios

González Oro había anunciado su retiro en 2021. Al comunicar su decisión explicó que, después de aproximadamente 35 años de carrera, sentía que había sacrificado demasiado tiempo familiar por su profesión.

“Me perdí los últimos 20 años de mis hijos”, reconoció entonces al explicar por qué quería cerrar aquella etapa.

Ya instalado en Uruguay, insistió en que no extrañaba la obligación de cumplir diariamente un horario frente al micrófono. Quería viajar, reunirse con amigos, visitar a sus hijos y decidir cada día qué hacer.

Pero separarse definitivamente de los medios terminó siendo mucho más difícil de lo que imaginaba.

La radio volvió a buscar a Oscar González Oro

Aunque varias veces anunció su retiro, González Oro nunca logró mantenerse completamente alejado de los medios.

En Uruguay comenzó a realizar entrevistas y proyectos periodísticos. En 2022 se incorporó a El Observador, donde planteó su intención de descubrir historias y personajes menos conocidos.

Posteriormente volvió a ponerse frente a un micrófono. En el verano de 2024 condujo las mañanas de El Observador Radio 107.9 desde Punta del Este.

Para entonces su intención era clara: no quería regresar al formato de actualidad política que había caracterizado buena parte de su trayectoria. Prefería hacer un programa más distendido, con entrevistas, música y entretenimiento.

“Ya no quiero hacer programas políticos, quiero divertir a la gente”, explicó entonces a El Observador.

Incluso bromeaba con una contradicción que terminó acompañándolo durante sus últimos años: quería retirarse, pero seguían convocándolo para trabajar.

Una vida con menos horarios y más tiempo para sus afectos

La mudanza también transformó su relación con la soledad y con sus amistades. En su casa uruguaya vivía junto a Diego, un amigo muy cercano, sobre quien aclaraba que no era su pareja.

Después de varias relaciones sentimentales, González Oro decía haber encontrado un valor especial en la amistad. También disfrutaba del jardín y había descubierto una rutina doméstica que contrastaba con sus años de exposición permanente.

En aquella etapa, además, se mantenía conectado con sus seguidores a través de Instagram, una red social que llegó a considerar parte de su trabajo. Publicaba opiniones, humor y contenidos destinados a mantener el vínculo con el público que lo había acompañado durante décadas.

El lugar que González Oro había elegido para vivir

Con el paso del tiempo, Punta del Este dejó de ser simplemente el lugar elegido para retirarse y se convirtió en su hogar.

En diferentes entrevistas aseguró sentirse querido y respetado en Uruguay. Incluso cuando recibía propuestas laborales provenientes de Argentina, durante aquella primera etapa prefería permanecer del otro lado del Río de la Plata.

Su retiro, finalmente, nunca fue absoluto. Cambió la obligación cotidiana por proyectos que podía elegir, viajó con mayor libertad y recuperó tiempo con sus hijos y amigos.

Así transcurrió la última gran etapa de la vida de Oscar González Oro: lejos de la vorágine que había marcado sus años de mayor éxito en Buenos Aires, pero sin conseguir —ni quizá querer— despedirse completamente del micrófono.