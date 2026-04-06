Javier Milei recibió a José Antonio Kast, presidente de Chile, en Casa Rosada: agenda bilateral y sintonía política
En su primer viaje oficial, el presidente chileno José Antonio Kast se reunió con Javier Milei en Buenos Aires. Los mandatarios acordaron una hoja de ruta centrada en la seguridad, el control migratorio y la integración económica, marcando un cambio de etapa en la relación bilateral tras la salida de Gabriel Boric.
El presidente Javier Milei mantuvo este lunes un encuentro en la Casa Rosada con su homólogo de Chile, José Antonio Kast. Se trató del primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde su asunción el pasado 11 de marzo.
La reunión tuvo como eje el relanzamiento de los vínculos bilaterales y la consolidación de una agenda común en la región.
El Presidente Javier Milei recibió al Presidente de Chile, Jose Antonio Kast, en Casa Rosada. pic.twitter.com/hfNt6DKsSu— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 6, 2026
Ambas administraciones coinciden en visiones sobre la reforma del Estado y la inserción internacional, fortaleciendo un eje político en el Cono Sur que guarda sintonía con las posturas del expresidente estadounidense Donald Trump.
Retorno a la tradición diplomática trasandina
Con esta visita, Kast retomó la tradición protocolar por la cual los jefes de Estado de Chile eligen Buenos Aires como su primer destino internacional. El gesto institucional busca normalizar las relaciones bilaterales tras el período de gestión de Gabriel Boric, que mantuvo diferencias políticas con la administración de Milei.
Los equipos técnicos de ambos países destacaron que el diálogo se facilitó por la pertenencia de ambos mandatarios a foros internacionales comunes, como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).
Ejes de la agenda: economía y seguridad pública
Durante la jornada de trabajo, Milei y Kast abordaron una agenda centrada en la apertura económica, la reducción del gasto público y el control migratorio. La seguridad fronteriza fue definida como una prioridad técnica que requiere de la cooperación entre ambas naciones.
El mandatario chileno arribó acompañado por una delegación de ministros y funcionarios de alto nivel:
- Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna (Canciller).
- Seguridad Pública: Trinidad Steinert (Ministra).
- Obras Públicas: Martín Arrau (Ministro).
- Economía: Paula Estévez (Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales).
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