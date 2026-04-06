Javier Milei reiteró su «apoyo total» al accionar de Estados Unidos e Israel contra Irán en la guerra en Medio Oriente

En una entrevista concedida a un medio español, el presidente Javier Milei reafirmó su «apoyo total» a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, en Medio Oriente. Entre las medidas más recientes del Gobierno nacional contra la república islámica, a través de la cancillería declaró «persona no grata» a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de Negocios del país asiático y además le exigió que abandone Argentina.

Contrario a lo que sucede con Irán, Milei se ha mostrado siempre muy cercano al presidente norteamericano Donald Trump.

Javier Milei habló sobre la guerra en Medio Oriente

En una entrevista realizada en Casa Rosada, concedida al diario español El Debate, Milei expresó «apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel».

El mandatario argentino justificó la intervención bélica al definir a Israel como el «bastión de Occidente» y “la piedra angular de la cultura judeocristiana”. Además, sostuvo que el conflicto va más allá de lo territorial y se convierte en una disputa de valores: “Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”

En la entrevista, también reiteró sus críticas al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Si España no estuviera en la Unión Europea, Sánchez la habría destruido”, sostuvo.

Tensión diplomática entre Irán y Argentina

La contundente toma de posición de Milei se da en el marco de la mayor crisis diplomática entre Buenos Aires y Teherán en décadas. La Casa Rosada elevó la tensión la semana pasada tras oficializar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y declarar persona no grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, quien fue expulsado del país por decisión de la Cancillería.

Finalmente, el mandatario vinculó su política exterior con la seguridad nacional, recordando los antecedentes de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, cuya autoría la justicia local atribuye al patrocinio iraní.

Javier Milei se reunió con el presidente de Chile y su equipo

El presidente Javier Milei recibió esta mañana en Casa Rosada a su par de la República de Chile, José Antonio Kast, en el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder.

Milei y Kast mantuvieron un encuentro bilateral acompañados por el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

Luego, hubo una reunión ampliada en Casa Rosada con los equipos de gobierno de cada país.

Con Infobae y Noticias Argentinas