Javier Milei negocia un swap de monedas: cómo será el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos

El presidente, Javier Milei, visitó Córdoba este viernes y confirmó que negocia un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos para pagar los vencimientos de la deuda. ¿En qué consiste? Se trataría de un swap de monedas y adelantan que sería de un mínimo de 10.000 millones de dólares.

Así lo informó el medio Ámbito Financiero. Fuentes cercanas a la negociación indicaron que el acuerdo sería un swap similar al que Argentina tiene actualmente con China.

Este domingo Milei parte para Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. También participará en el Atlantic Council del Global Citizen Award, en donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le entregará un premio por las reformas económicas del país.

“Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, había dicho Bessent en abril en una reunión cerrada ante inversores organizada por el JP Morgan en Washington, un poco después de haber visitado Argentina.

Qué dijo Javier Milei en Córdoba

“Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio”, dijo Milei en contacto con La Voz.

Y agregó: «Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también».

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, este jueves envió un mensaje a los inversores descartando un default: «Si no defaulteamos en 2023, cuando llegamos y había sólo dos escarbadientes, no lo vamos a hacer en la situación actual«, señaló.