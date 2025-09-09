Javier Milei no viajará al festival de Vox en España y concentra su agenda en la política local

El presidente Javier Milei decidió finalmente no viajar a España para participar del festival Europa Viva, organizado por el partido de ultraderecha Vox. El evento, que tendrá lugar el 13 y 14 de septiembre en Madrid, contaba con la presencia confirmada de líderes internacionales como el primer ministro húngaro Viktor Orbán y la francesa Marine Le Pen. Milei era uno de los principales atractivos anunciados, junto al anfitrión Santiago Abascal.

Desde la Casa Rosada confirmaron que «no estaba definido que viajara, pero sí, no va a ir». La determinación se tomó luego del fuerte traspié electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo kirchnerista agrupado en Fuerza Patria se impuso por trece puntos, informó Infobae.

La cancelación marca un cambio en la estrategia presidencial. Durante los primeros meses de su mandato, Milei solía participar de encuentros internacionales por fuera de la agenda formal de la Jefatura de Estado. Sin embargo, tras la derrota bonaerense, optó por permanecer en el país y encabezar la mesa política con funcionarios y dirigentes de su espacio para intentar recomponer el escenario electoral de cara a octubre.

En los últimos días, el Presidente había viajado a Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con empresarios en Los Ángeles. En ese itinerario también estaba previsto asistir a un espectáculo de su expareja, Fátima Florez, en Las Vegas, aunque finalmente lo descartó.

Milei se enfoca en la ONU y posibles reuniones bilaterales, dejando atrás el conflicto diplomático con España

La relación de Milei con España ha estado atravesada por tensiones. El antecedente más grave se dio en 2024, cuando en el mismo festival de Vox calificó de «corrupta» a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, lo que derivó en un conflicto diplomático que incluyó el retiro de la embajadora española en Buenos Aires durante más de cinco meses.

Mientras tanto, la próxima escala confirmada en la agenda internacional del libertario será la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, a fines de septiembre. Allí Milei volverá a exponer su rechazo a la Agenda 2030 y podría mantener un encuentro bilateral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien busca concretar una reunión con el mandatario argentino tras la cancelación de su visita a Buenos Aires.