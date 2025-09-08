Tras el resultado adverso en Buenos Aires, Javier Milei encabezará este martes la mesa política nacional

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei resolvió acelerar la convocatoria de la mesa política nacional y del comando bonaerense. Ambos encuentros se realizarán este martes en la Casa Rosada: el primero a las 9.30 y el segundo por la tarde.

A pesar de las presiones internas, el Gobierno decidió mantener en su rol a Sebastián Pareja, presidente de la versión local de La Libertad Avanza y hombre de confianza de Karina Milei. Desde Balcarce 50 aclararon que seguirá, aunque «no necesariamente como líder de la estrategia». Sin embargo, en el entorno del armador bonaerense aseguraron que fue ratificado en ese lugar, informó Infobae.

La nueva instancia de coordinación nacional estará encabezada por Javier Milei, acompañado por la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y el vocero Manuel Adorni.

En paralelo, el comando bonaerense aún no definió todos los nombres. Hasta el domingo lo integraban Karina Milei, Lule Menem, Pareja y Caputo. También había participado Cristian Ritondo, jefe del PRO bonaerense. Según trascendió, la «ampliación» de la mesa provincial buscaría incorporar de forma permanente a Ritondo y a otros dirigentes del PRO, como Diego Valenzuela (3 de Febrero) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).

Continuidades y tensiones internas

Tras dos reuniones de Gabinete, Milei descartó cambios profundos en el Gobierno pese al resultado adverso. Martín Menem seguirá al frente de Diputados al menos hasta diciembre, y Eduardo “Lule” Menem continuará como subsecretario en Casa Rosada.

La decisión de sostener a Pareja y a los Menem desinfló las expectativas de renovación que habían surgido en sectores libertarios tras la derrota. «Es una vergüenza», lanzó un dirigente cercano a Santiago Caputo, que responsabiliza directamente al trío por la caída electoral en Buenos Aires.

Las críticas también se reflejaron en declaraciones públicas. «Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar», dijo Agustín Romo, titular del bloque legislativo bonaerense.

En el entorno de los Menem, en cambio, relativizan las tensiones y remarcan su vínculo directo con Karina y Javier Milei. «El Presidente los aprecia», sostuvieron este lunes.

El frente con los gobernadores

En paralelo, Milei instruyó a Guillermo Francos a convocar a una mesa de diálogo con los gobernadores. El anuncio, realizado por Adorni, fue recibido con escepticismo en el interior. «La gente viene hablando fuerte y claro. El Gobierno sigue sin escuchar, paralizado», replicó Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe e integrante del espacio Provincias Unidas.

Así, mientras La Libertad Avanza intenta recomponerse tras quedar 13 puntos por debajo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo apuesta a la contención interna y a la construcción de nuevos puentes políticos.