Javier Milei prepara una gira internacional para atraer inversiones y confirmó una visita a Jair Bolsonaro en Brasil

Javier Milei dio detalles de una agenda internacional que prepara para las próximas semanas. El mandatario adelantó que sus viajes incluye destinos como Brasil, Perú, Colombia y Ecuador con el objetivo de buscar más comercio e inversiones para la Argentina.

La agenda internacional de Javier Milei

El viaje a Brasil es el más próximo ya que se concretará el 25 de julio. El presidente precisó que estará en San Pablo por el acto en el que será «elegido» candidato presidencial, Flavio Bolsonaro.

En una extensa entrevista con medios radiales, Javier Milei dijo precisamente que se hará un tiempo para ir a Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro, marcando así una vez más su postura respecto al Gobierno de Brasil.

El 26 de julio, Milei reveló que estará en el país para asistir a la inauguración de la muestra en La Rural, será una estadía fugaz porque el 28 viajará a Perú para estar presente en la asunción de Keiko Fujimori.

A la agenda sumó otro viaje a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente. La misma está prevista para el 7 de agosto. Además informó que visitará al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien afirmó que tiene acuerdos pendientes de firma.

El presidente aseguró que esa serie de traslados forman parte de una estrategia de apertura externa. En este sentido, comentó: «Tengo un poco cargada la agenda».

Javier Milei: comercio externo e inversiones

Mientras avanzaba la entrevista, Javier Milei reiteró que el objetivo de esa actividad internacional es ampliar la inserción económica del país. “Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene”, afirmó.

El jefe de Estado defendió la unidad política y económica de sus giras, de esta manera argumentó que su exposición externa trae resultados positivos en materia de inversiones. «Funcionan bastante bien mis viajes», declaró.

Siguiendo la línea de su argumento, aseguró que mediante el RIGI ya se consiguieron USD 150 mil millones en inversiones y mencionó un proyecto de USD 2.200 millones para el «Super RIGI» vinculado a la energía nuclear.

Milei remarcó que “ir a mostrar el caso argentino en el mundo está dando resultados en términos de conseguir inversiones”.

Al ser consultado sobre la posición de los gobernadores frente al RIGI y al Super RIGI, manifestó: «No sé, pregúntele a Rolando Figueroa cómo se siente con el RIGI», en alusión al gobernador de Neuquén. Luego afirmó que a “todos los que adscribieron al RIGI les está yendo muy bien”.

Tras esto, el presidente señaló que las únicas provincias que no están recibiendo esos beneficios son Buenos Aires, Formosa y La Rioja, cuyos gobiernos, «por cuestiones ideológicas o por oponerse a todo lo que hace el gobierno”, están “condenando a sus poblaciones”.