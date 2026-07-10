El análisis de la Selección Argentina sobre Suiza: «Un equipo físico, con mucha calidad»

Scaloni arma el once titular para este sábado, donde repetiría el equipo inicial que enfrentó a Egipto.

La Selección Argentina se enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 el próximo sábado a las 22:00. La Albiceleste llega a este duelo luego de vencer agónicamente a Egipto por 3-2 y los helvéticos eliminaron a Colombia por penales para depositarse entre los 8 mejores del torneo.

En la previa a este transcendental choque, Walter Samuel palpitó este partido como representante del cuerpo técnico de Argentina en una entrevista con la FIFA.

Al ser consultado por el rival, destacó algunas características del seleccionado europeo: «Es un equipo duro, físico. Pero también tiene mucha calidad, con Xhaka, Akanji… tienen gente desde abajo que puede jugar bien y son muy tranquilos con la pelota, son organizados«. Aunque aclaró: «Miramos al rival pero también pensamos en el juego nuestro«.

Con sufrimiento, Argentina derrotó a Egipto y se metió entre los mejores ocho del Mundial 2026.

Luego, hizo un repaso sobre el sufrido partido ante Egipto: «No es que nos crearon mucho. Eso deja un sabor amargo, pero son pequeños detalles que debemos ajustar y mejorar para los próximos partidos».

Para cerrar, recalcó cuál es el objetivo de la Albiceleste en esta Copa del Mundo: «Estamos ilusionados de poder llegar a la final. Tenemos que ir paso a paso, ahora nos encontramos un rival muy duro como Suiza y tenemos que afrontar eso, pero tenemos la ilusión de poder cumplir y llegar a la final, que sería algo increíble», concluyó.

Este viernes, Lionel Scaloni tendrá la clásica conferencia de prensa previa a cada partido y el campeón del mundo realizará el último entrenamiento de cara al partido de mañana. Con respecto al once titular, el DT no haría cambios y repetiría a los mismos protagonistas.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.