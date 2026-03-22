Javier Milei sobre la extinción de la inflación: «Probablemente sobre el final de nuestro mandato»

El gobierno de Javier Milei enfrenta, además de la lucha contra la inflación, una disputa contra sus propios pronósticos. Si bien venían anticipando que el IPC ronde por el 0% para agosto de 2026, esto parece un escenario cada vez más lejano y desde el Poder EJecutivo ya vaticinan que pasará a estar «extinta» para final del mandato.

Las declaraciones del presidente Javier Milei durante el encuentro de la derecha internacional en Hungría generaron sorpresa cuando se refirió a la inflación.

Allí, el presidente resaltó el logro de su gestión en la desaceleración de la suba de precios, aunque cambió sus proyecciones sobre el final del fenómeno económico.

«Gracias a nuestra política que logramos sacar el país a flote. Pasamos a una inflación que está en torno al 30% y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos por exterminar”, sentenció.

Esto es una modificación en lo que venía apuntando el Gobierno. En la Expo EFI en abril del 2025, Milei había asevarado que la inflación ya tenía «fecha de defunción» porque «la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses».

En este sentido, en mayo del 2025, Javier Milei había manifestado que la inflación iba a estar cerca del 2% y en ese entonces alertó: “Acá lo más importante es que para mitad del año que viene la inflación va a ser historia«.

Incluso, el jefe de Estado había culminado el 2025 señalando que el Índice de Precios al Consumidor iba a empezar en 0% en agosto del 2026.

Sin embargo, ahora el mandatario parece haber cambiado sus pronósticos para el final de, por ahora, su primera gestión, en diciembre de 2027.

El Gobierno se financia con dólares locales y desiste del mercado externo

“Al mercado no se le discute, se le entiende”, repiten en Wall Street. Bajo esa premisa, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio de baja la estrategia de regresar a los mercados internacionales en 2026.

La volatilidad por la guerra y un riesgo país que se resiste a perforar los 600 puntos —pese al superávit y las compras del BCRA— obligaron a un cambio de timón: el financiamiento ahora será 100% doméstico.

El Gobierno cuenta con un as bajo la manga, según el economista Pablo Wende: el nivel récord de depósitos en dólares, que ya roza los USD 39.000 millones. Este colchón de liquidez permite al Tesoro captar divisas a tasas bajísimas (cercanas al 2% anual o incluso cero) para cubrir compromisos inmediatos.

El objetivo es emitir USD 2.000 millones en Bonar 2027 para el vencimiento de julio. Mientras el mercado externo exigiría tasas de dos dígitos, el fondeo local resulta sustancialmente más barato, asegurando la oferta de dólares para los próximos meses.