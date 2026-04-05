Milei acusó a Villarruel de conspirar contra el Gobierno: «Las venía craneando desde que entramos al Congreso»

El presidente de la Nación, Javier Milei, profundizó la feroz interna oficialista al acusar a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, de intentar boicotear y traicionar su gestión. Durante una explosiva entrevista, el primer mandatario denunció de forma directa que su compañera de fórmula tiene un plan sistemático para conspirar en su contra. Además, aseguró que la titular del Senado realiza diversos movimientos políticos calculados para provocar ideológicamente al Gobierno nacional.

El presidente brindó la entrevista al medio español El Debate, cuando estuvo de visita por el Madrid Economic Forum. Allí, el jefe de Estado detalló que la funcionaria habría intentado cancelar su presencia en eventos estratégicos en el exterior.

«Lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso», indicó Milei.

En este sentido, el líder libertario sumó también que le sorprenden «las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad».

Uno de los episodios emblemáticos que el mandatario mencionó para graficar este profundo distanciamiento fue la notoria ausencia de la vicepresidenta en la firma del Pacto de Mayo. Sobre la excusa del cuadro gripal que presentó la titular de la Cámara alta en aquella jornada patria, el líder libertario advirtió: «Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile».

En ese sentido, denunció que el círculo íntimo de su compañera no deja de pronunciar insultos y aberraciones sobre la gestión.

Las críticas por la reunión con Isabel Perón y los antecedentes de la disputa

Luego de los reiterados desaires institucionales, el presidente aseguró de manera indirecta que la titular del Senado comenzó a tejer alianzas con sectores verdaderamente complicados del arco político. Como claro ejemplo de esta situación, cuestionó duramente la decisión de su vice de reunirse con la exmandataria María Estela Martínez de Perón en octubre de 2024.

Para el jefe de Estado, el homenaje y la inauguración de un busto en honor a Isabel Perón representaron una provocación directa hacia la línea de la administración libertaria.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el máximo referente de La Libertad Avanza acusa a su compañera de conspirar activamente en su contra junto a sectores disidentes.

El mes pasado, durante la apertura de sesiones legislativas, el primer mandatario apuntó contra el golpismo de los opositores para intentar explicar el fracaso de sus políticas económicas. En ese tenso contexto, el Presidente hizo un claro gesto con la cabeza hacia Villarruel y afirmó: «Algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia».