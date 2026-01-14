Javier Milei recibió en la Casa Rosada a los hermanos Cunio tras su liberación por Hamas

En una jornada de intensa actividad oficial, el presidente Javier Milei encabezó este mediodía un encuentro de alto valor simbólico en su despacho. El mandatario recibió a Ariel y David Cunio, los ciudadanos argentinos que permanecieron bajo cautiverio del grupo Hamas tras el ataque perpetrado en Israel el 7 de octubre de 2023.

La reunión contó con la participación del canciller Pablo Quirno y la directora de la agencia Fuente Latina, Leah Soibel. Los hermanos Cunio, que emigraron a Israel en 1986 y fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz, recuperaron su libertad en octubre de 2025 tras una mediación internacional que involucró gestiones de los Estados Unidos.

El trasfondo de la liberación y la postura presidencial

El retorno de los ciudadanos argentinos se produjo luego de un cautiverio de dos años. El proceso de liberación fue posible gracias a la intervención diplomática del republicano Donald Trump, quien actuó como mediador en el conflicto.

Durante el intercambio, Milei reafirmó su postura de condena al terrorismo, definiendo la situación como «la lucha de la gente de bien contra aquellos que quieren hacer daño a la civilización». Este encuentro refuerza el vínculo que el mandatario ha mantenido con los familiares de las víctimas desde su última visita a Israel, donde estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Agenda económica y diplomática en Balcarce 50

Pese al receso de parte de su Gabinete, la actividad del Jefe de Estado incluyó una serie de audiencias estratégicas:

Milei se reunió con referentes del sector para analizar proyectos en el país. Del encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. Estuvieron presentes directivos de compañías como MidOcean Energy y Black Limited, incluyendo a ejecutivos como Venter De la Rey, Thomas Wheeler y Marc Pastsy.

El Presidente tiene previsto recibir las cartas credenciales de Fabrizio Nicoletti, el nuevo embajador de Italia en la Argentina, consolidando la agenda institucional del día.