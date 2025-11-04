Javier Milei viaja a Estados Unidos este miércoles: es su visita número 14, no se reunirá con Donald Trump

El presidente Javier Milei emprenderá este miércoles su decimocuarto viaje a Estados Unidos para participar del America Business Forum. La cumbre de líderes mundiales se realizará en la ciudad costera de Miami, y se confirmó la ausencia de un encuentro formal entre el mandatario argentino y el presidente estadounidense Donald Trump, a pesar de las expectativas.

Antes de su partida, programada para la jornada del miércoles, Milei tomará juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete. La ceremonia se llevará a cabo a las 15 horas en Casa Rosada, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El evento principal del America Business Forum tendrá lugar en el Kaseya Center, conocido por ser el estadio del equipo de la NBA Miami Heat. La conducción del foro estará a cargo de Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

Quiénes participarán de la importante cumbre junto a Javier Milei y Donald Trump

El comunicado oficial del America Business Forum detalló la lista completa de oradores confirmados.

Entre las personalidades que asistirán se encuentran el presidente Donald Trump, el propio Milei, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el astro del fútbol Lionel Messi.

También participarán Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.