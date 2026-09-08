Malvinas: abrieron 15 nuevos procedimientos contra empresas y personas por explotación de hidrocarburos

El Gobierno argentino amplió las investigaciones sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental y anunció la apertura de 15 nuevos procedimientos sancionatorios contra personas y empresas a las que acusa de haber incumplido las prohibiciones establecidas por la Ley N.º 26.659.

Malvinas: el Gobierno amplió las sanciones por actividades hidrocarburíferas

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que precisó que estas nuevas actuaciones se suman a otros 45 procedimientos iniciados previamente. De esta manera, el número de sujetos alcanzados por las investigaciones asciende a 60, entre personas humanas y jurídicas.

Según el Ejecutivo, el objetivo es avanzar en la identificación de todos los actores que participan de lo que considera una “explotación ilegítima de recursos hidrocarburíferos argentinos”. Las actuaciones se enmarcan en la estrategia oficial para impedir actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos que, de acuerdo con la posición argentina, vulneren las disposiciones nacionales sobre los recursos de la plataforma continental.

El anuncio volvió a quedar vinculado con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes.

En el comunicado, el Gobierno reafirmó su postura y sostuvo: “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”. En ese sentido, anticipó que continuará con las tareas destinadas a determinar quiénes son los responsables de las actividades cuestionadas.

El Ejecutivo también señaló que, una vez identificados los involucrados, se iniciarán los correspondientes sumarios administrativos, con el objetivo de establecer las eventuales sanciones que pudieran corresponder en cada caso.

La Casa Rosada aseguró además que continuará utilizando las herramientas disponibles para defender los intereses argentinos y que agotará las instancias “administrativas, diplomáticas y jurídicas” para avanzar contra quienes, según su denuncia, vulneren la soberanía nacional.