Javier Milei retoma su agenda internacional en Bolivia: a qué hora irá a la asunción de Rodrigo Paz Pereira

El presidente Javier Milei retoma su agenda internacional este sábado, pero en Bolivia. Luego de su visita a Estados Unidos, lugar donde participó del America Business Forum, de un conversatorio y cumplió con una visita privada, el mandatario tomó un avión directo con su equipo para participar del acto de asunción del nuevo presidente electo, Rodrigo Paz Pereira.

Javier Milei tiene previsto participar este sábado 8 de noviembre de los actos que se desarrollarán en Bolivia para recibir al nuevo mandatario. Su agenda será acotada en este país y según lo informado, llegará esta mañana y se retirará una vez que culminen las ceremonias oficiales.

Desde el Gobierno detallaron que a las 9.30 tomará un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto. A las 11 será parte de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, tras esto saludará al nuevo presidente electo Rodrigo Paz Pereira.

Por la tarde, a las 13 asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando y a las 14 tomará un vuelo especial de regreso a Buenos Aires donde se espera que llegue a las 17.35 aproximadamente.

Javier Milei y la asunción de Rodrigo Paz

Rodrigo Paz es el presidente electo que se impuso en el balotaje con el 54.5% de los votos y de esta manera le puso fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

El jefe de Estado argentino sostuvo que Bolivia “va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”, a lo que denominó como “socialismo del siglo XXI”.

El saludo de Milei al mandatario electo Rodrigo Paz se realizó poco después de que se oficializaran los resultados de los comicios. En ese mensaje, el presidente argentino celebró el resultado, enfatizando el compromiso del pueblo boliviano con «la democracia y el deseo de renovación».