Cambios clave en el Gobierno de Javier Milei: los nombres que podrían acompañar a Manuel Adorni en el Gabinete

Manuel Adorni, flamante Jefe de Gabinete de Ministros, asumió su cargo con el objetivo de convertirse en el principal articulador y supervisor de la gestión del gobierno nacional. La semana que viene el Gobierno prevé publicar una modificación en la Ley de Ministerios para mostrar los cambios en el organigrama estatal y en sus funciones.

Según publicó Infobae, su rol principal será el de ser «los ojos de Javier y Karina Milei en el Ejecutivo«, buscando un riguroso control y una mayor coordinación de las tareas ministeriales. Se anticipa que los cambios estructurales en la Jefatura se concretarán la próxima semana y, además de las modificaciones en la Ley de Ministerios, también se esperan cambios en el Decreto 50/2019.

La Jefatura de Gabinete experimentó una evolución constante durante la gestión de Javier Milei, con tres titulares en menos de dos años: Nicolás Posse, Guillermo Francos y ahora Adorni. Esta dinámica dejó una estructura con diversas secretarías y subsecretarías que, según se indicó, serán revisadas para optimizar la operatividad del área.

Cambios en la Jefatura de Gabinete: Quién es la persona elegida por Manuel Adorni

Adorni tiene bajo su órbita a la consultora y especialista en Ciencias de la Comunicación Aimé “Meme” Vázquez. En el pasado Adorni colaboró en ámbitos políticos con Vázquez y sería la persona elegida por el exvocero presidencial como la encargada de ocupar el primer puerto de dirección de la Jefatura de Gabinete.

Vázquez fue la primera candidata de Adorni para suplantar el puesto. Previamente ya colaboraron en reuniones de estrategia comunicacional con diversas áreas del Gobierno, como a su vez trabajar en colaboración de Santiago Caputo.

Otras de las modificaciones ya establecidas es que la Jefatura adquiera a su organigrama a la Secretaría de Comunicación y Medios. Su nuevo titular será el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

Jefatura del Gabinete del Estado: quiénes pueden ocupar otros cargos

Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva:

Fundada en el mandato de Francos, el titular es José “Cochi” Rolandi, perduró en el puesto a pesar del cambio de dirigentes. Cuenta con una buena imagen y podría contribuir a la tarea de coordinación del vocero.

Secretaría de Asuntos Estratégicos:

El titular es José Luis Vila, encargado de la administración de Seguridad. Confirmó su desvinculación en el cargo, pero no se conoce a momento quién lo reemplazará.

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología:

El funcionario a cargo es Darío Genua, persona allegada al interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, allegado a Santiago Caputo.

Secretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales:

El actual subsecretario Oscar Moscariello es quien confirmó su salida del cargo. Actualmente no se conocen posibles reemplazantes.

Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes:

El actual titular es Daniel Scioli, quien cuenta con una buena imagen y con posibilidades de continuar en el cargo.

El cambio de nombres y dirección de las secretarías parte con la idea de cambiar las direcciones nacionales. A pesar de esta propuesta, todavía existen 8 organismos descentralizados en la Jefatura de Gabinete: la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).