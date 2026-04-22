Javier Milei se reunirá con Peter Thiel tras su regreso de la gira oficial por Israel: de qué se trata

El presidente Javier Milei mantendrá una reunión clave con el magnate tecnológico e inversor Peter Thiel este jueves, luego de su gira por Israel. La presencia del empresario en el país, reportada inicialmente por medios locales y confirmada por fuentes con conocimiento directo, representa un nuevo gesto del Ejecutivo para posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital de riesgo y la innovación.

Thiel, quien preside el directorio de la influyente firma de análisis de datos e inteligencia artificial, Palantir, se encuentra en el país desde hace días bajo un perfil reservado, habiendo alquilado una propiedad en el exclusivo barrio porteño de Barrio Parque. El interés del inversor por el modelo argentino no es nuevo: ya en 2024, el actual embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, había señalado que Thiel considera las ideas de Milei como una referencia de «relevancia global».

El respaldo del magnate de Silicon Valley

La relación entre ambos ha sumado gestos de sintonía ideológica en el último año. En foros internacionales, Thiel ha definido el caso argentino como una «señal» para otras economías desarrolladas. «Sentimos que Argentina podría ser el futuro de Europa y de Estados Unidos», llegó a afirmar el empresario en noviembre pasado, destacando que el éxito de la administración actual podría evitar que otras naciones atraviesen décadas de declive económico.

El encuentro se da, además, en una semana estratégica para el Gobierno, tras la participación oficial en el Argentina Week en Nueva York y las jornadas de primavera del FMI en Washington D.C., eventos donde la mirada de los inversores extranjeros volvió a posarse sobre las reformas estructurales del país.

Peter Thiel es uno de los nombres más influyentes y polémicos de Silicon Valley. Se hizo mundialmente conocido como cofundador de PayPal y por ser el primer inversor externo de Facebook, lo que le permitió amasar una fortuna superior a los 30.000 millones de dólares.

Balance de la gira de Javier Milei por Israel

Milei llega a esta reunión tras completar su tercer viaje oficial a Israel, una visita marcada por fuertes señales políticas en medio de la frágil tregua en Medio Oriente. Durante su estadía, el mandatario ratificó la alianza bilateral con el primer ministro Benjamin Netanyahu y firmó acuerdos estratégicos que incluyeron un memorándum sobre inteligencia artificial y el anuncio de una futura ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv.

La gira también tuvo componentes simbólicos y académicos, como la visita al Muro de los Lamentos, la recepción de un doctorado Honoris Causa y su distinción por parte del presidente Isaac Herzog. El mandatario regresó acompañado por una comitiva reducida, integrada por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Con información de Bloomberg.