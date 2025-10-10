Javier Milei sigue con la campaña electoral este sábado con visitas en Chaco y Corrientes: cómo será su agenda

El presidente Javier Milei continuará este sábado su agenda proselitista de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre con actos en las provincias Corrientes y Chaco.

Por la mañana, el mandatario se presentará en Chaco, donde encabezará un mitín desde las 10 en la Plaza Belgrano junto al gobernador local, Leandro Zdero, y le candidato a senador Juan Cruz Godoy.

En tierra chaqueña, el presidente buscará fortalecer su alianza con Zdero, uno de los pocos mandatarios provinciales que aún conservan buena relación con la Casa Rosada.

Será su segunda vez en la provincia: estuvo como presidente por primera vez en julio de este año para brindar un discurso en la inauguración de una iglesia evangélica.

La agenda electoral de Milei sigue en Corrientes este sábado

En Corrientes, Milei participará de un acto de campaña junto a la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo y otros postulantes de La Libertad Avanza (LLA).

El oficialismo viene de una derrota en las elecciones ejecutivas de esa provincia, donde Juan Pablo Valdés, hermano de Gustavo, el actual mandatario correntino, triunfó en las elecciones a gobernador del 31 de agosto.

Los libertarios habían llevado como postulante al actual diputado nacional Lisandro Almirón, quien quedó en cuarto lugar, detrás del candidato peronista Martín Ascúa y del ex gobernador correntino Ricardo Colombi.

La estrategia de LLA para la campaña por las legislativas del próximo 26 de octubre estuvo marcada por un enfoque en distritos clave, donde se hizo hincapié en la figura presidencial para impulsar a los candidatos del espacio en todo el país.

Hasta la fecha, el plan libertario de bajar a Milei al territorio tuvo resultados dispares con manifestaciones a favor y en contra en Tierra del Fuego, Entre Ríos y Santa Fe.

En tanto, este viernes visitó una planta industrial de la compañía Sidersa, en la ciudad de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), en donde celebró el respaldo financiero de Estados Unidos y el anuncio de inversiones de OPEN AI y a través del acuerdo YPF-ENI.

El jefe de Estado brindó un breve discurso en donde presentó el “Plan Argentina Grande Otra Vez”, que consistió -en principio- de anunciar una reforma laboral y fiscal para la segunda parte de su mandato.

