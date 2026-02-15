Javier Milei viaja a Washington, Miami y Nueva York: 20 días para consolidar la alianza con Estados Unidos

En un lapso de apenas tres semanas, el presidente Javier Milei visitará los centros neurálgicos del poder norteamericano. Con esta maratón diplomática, el mandatario argentino alcanzará los siete encuentros con Donald Trump, una frecuencia que supera los contactos del líder republicano con aliados históricos. La agenda busca ratificar la pertenencia geopolítica de Argentina al nuevo orden global impulsado desde la Casa Blanca.

El despliegue internacional marca un hito en la política exterior de la gestión libertaria. Milei no solo busca inversiones en los polos financieros, sino que se posiciona como el aliado prioritario de Washington en la región, desmarcándose de los bloques tradicionales de América Latina que mantienen una postura cauta ante la nueva administración de Trump.

Washington y Miami: la «Junta de la Paz» y el freno a China

La primera escala será el 19 de febrero en Washington, donde Milei participará de la sesión inaugural de la Junta de la Paz. Este foro, creado por Trump como alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU, debatirá la reconstrucción de Gaza y el desmantelamiento de Hamas. Mientras potencias como Alemania y Francia cuestionan la legitimidad de este nuevo organismo, Argentina se planta como uno de los pocos validadores estratégicos en el continente.

Posteriormente, el 7 de marzo, el Presidente volará a Miami para una cumbre de mandatarios convocada por el republicano. El objetivo es netamente geopolítico: bloquear el avance de China en la región. El encuentro dividirá aguas en América Latina, con Milei liderando el bloque que rechaza la influencia de Beijing en áreas críticas como infraestructura y minerales estratégicos, frente a la postura comercial de Brasil y México.

El cierre en Manhattan: desembarco en Wall Street

El tramo final de la gira tendrá lugar entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York, durante la denominada «Argentina Week». El evento, respaldado por gigantes financieros como J.P. Morgan y Bank of America, apunta a captar inversiones privadas masivas y presentar el modelo económico argentino ante los principales fondos del mundo.

En Manhattan, el Presidente se reunirá con figuras de peso como Jamie Dimon, CEO del JPMorgan. Según la diplomacia argentina, el país logró transformar la «curiosidad» de los mercados en «respeto», consolidando la percepción de Argentina como un destino competitivo para el capital global antes de su partida hacia Chile para la asunción de José Antonio Kast.