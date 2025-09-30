Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron para limar diferencias: «Es bueno haber retomado el diálogo»

El expresidente Mauricio Macri confirmó este martes a través de sus redes sociales que mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El encuentro se da en un contexto clave ya que falta poco para las elecciones de 26 de octubre y desde el Gobierno consideraban clave poder recuperar el diálogo con el bloque aliado.

El encuentro entre el líder del PRO, Mauricio Macri, el presidente y el jefe de Gabinete se mantuvo el domingo en la Quinta de Olivos, pero fue confirmada recién este martes. Mediante un posteo en redes sociales, Macri indicó que fue una «larga reunión» y consideró: «Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año«.

En el posteo, el fundador del PRO reveló que el objetivo del encuentro fue «decirle la verdad al presidente» sobre lo que piensa respecto a la «situación del país» con el fin de «encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante». Con esta confirmación se puso fin a las especulaciones y se oficializó la vuelta al diálogo entre ambos líderes que hasta hace unos meses se habían mostrado distanciados.

Javier Milei también habló sobre el encuentro con Macri

Por su parte el presidente Javier Milei también se refirió al encuentro con Macri y en una entrevista a A24 confirmó que la iniciativa fue suya. «Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas», explicó.

El mandatario confirmó la buena sintonía del encuentro y aseguró que retomaron el diálogo por lo que ahora están «trabajando en recomponerlo».

«La verdad es que nos llevamos muy bien, por más que en un año no hablamos», declaró. De acuerdo a lo establecido por Infobae, luego de este primer encuentro no se descarta que los líderes se vuelvan a reunir en los próximos días.