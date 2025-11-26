Javier Milei viajará a Washington con una agenda que combinará negocios y fútbol

Javier Milei vuelve a emprender un nuevo viaje a los Estados Unidos con un doble motivo: acelerar el acuerdo comercial y participar del sorteo de grupos del Mundial 2026. Será su 15° visita a ese país.

Todavía se desconocen algunos detalles de la agenda presidencial y cómo estará integrada la comitiva que lo acompañará.



El 5 de diciembre por la mañana, está confirmada una presentación ante miembros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y del Consejo Empresarial Argentino-Estadounidense, presidido por Suzanne Clark.



Ante funcionarios y empresarios, brindará una exposición que llevará el título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En la previa de los debates legislativos por las reformas, Milei explicará el impacto de sus políticas y buscará presentar al país como una oportunidad para inversiones extranjeras y que se concreten los compromisos asumidos por parte de multinacionales y fondos. En ese sentido, señalará las oportunidades para potenciar la relación bilateral.



Luego, desde las 14 horas, participará en la misma ciudad del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, invitado por Donald Trump. Compartirán el palco presidencial en el Kennedy Center para las Artes Escénicas, que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, puso a disposición de Trump.

En medio de las denuncias de lavado de la DGI a la financiera del sur del conurbano bonaerense, Sur Finanzas, ligada a Claudio ‘Chiqui’ Terapia, está previsto también que asista el presidente de la AFA; y el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni. La presencia de Lionel Messi está en duda, ya que por esa fecha se disputará la final del torneo local.



En su viaje, Milei aprovechará para avanzar con los detalles específicos del acuerdo comercial con los Estados Unidos, del que no se conocen precisiones aún tras la publicación por parte de la Casa Blanca del “marco de cooperación” hace casi dos semanas.

La rúbrica no se realizaría en esta ocasión, al tratarse de un proceso que demorará semanas por sus implicancias: algunas cuestiones deberían pasar por ambos Congresos para su tratamiento y ajustarse algunas normativas.



Sin la “letra chica” todavía, Milei intentará volver a la Argentina con avances en esa negociación, que será clave para analizar los alcances en los sectores involucrados, que esperan ansisosos los detalles.



A su vez, detrás de esta agenda que combina negocios y deporte, subyace la intención de consolidar el perfil internacional de Milei no solo como un líder político, sino como un actor económico moderno y liberal, abierto al capital externo, en un contexto en que el país necesita un mayor ingreso de dólares que contribuya a reforzar las reservas y la adhesión de más proyectos al RIGI.

En ese sentido, el evento deportivo que será televisado para millones de personas, será un vidriera que Milei usará para exponer su alineación con Trump.





Fuentes allegadas a Casa Rosada destacaron que un eventual respaldo de inversores extranjeros es una forma de legitimar las reformas que impulsa el Gobierno, por lo que el apoyo de la comunidad empresarial estadounidense puede servirle para fortalecer su discurso a la hora de encarar las discusiones internas.