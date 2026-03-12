Javier Milei viajará hoy para España: día por día, la agenda completa en Madrid

El presidente Javier Milei emprenderá este jueves 12 de marzo un nuevo viaje internacional, luego de su paso por Estados Unidos y Chile. Irá hacia España donde participará del Foro Económico de Madrid.

El mandatario será uno de los disertantes del evento y además mantendrá reuniones.

Día por día la agenda de Javier Milei en España

Desde presidencia, detallaron la agenda completa del mandatario en el viaje internacional:

Jueves 12 de Marzo

23 hs: Partida del vuelo que conduce al Presidente de la Nación, Javier Milei, hacia la ciudad de Madrid.

Viernes 13 de marzo

13:30 hs : Llegada del Presidente a Madrid

Sábado 14 de Marzo

06 hs: Encuentro del Presidente de la Nación con el Diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX, Santiago Abascal

07:00 hs: Encuentro del Presidente Milei con el economista Jesús Huerta de Soto

16.15 hs: Disertación del Presidente de la Nación en el “Madrid Economic Forum 2026”

17.15 hs: Entrega del Premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises por parte del Dr Philipp Bagus

19:00 hs: Partida del vuelo que conduce al Presidente Javier Milei de regreso a la Argentina

Domingo 15 de Marzo

09:30 hs: Arribo a la Ciudad de Buenos Aires

Javier Milei en un foro de Madrid

El sábado 14 de marzo participar Milei del Foro Económico de Madrid. A través de su cuenta de X, el libertario confirmó su participación en el evento que abordará temas relativos al futuro económico y social de España, con particular eje en la inversión, la batalla cultural, pero también la inteligencia artificial. “LLA. VLLC!”, expresó al tiempo que compartió el flyer de la organización.

En el cronograma del evento figura que el mandatario estará a cargo del cierre del mismo, luego de una serie de paneles entre los que incluye un debate que gira en torno a “La Argentina de Milei” a cargo del doctor en Economía, Juan Ramón Rallo, y el economista, Eduardo Garzón.

Las entradas oscilan entre los 49 euros, la estandar, hasta los 2500 con mayores beneficios.

Son 17 los panelistas que participarán del evento que tendrá lugar en Madrid el próximos sábado. Del total, solo dos son mujeres: la abogada penalista Paula Fraga y la empresaria Marta Marcilla. La primera disertará en la mesa que debatirá sobre “La izquierda crítica”, y la segunda sobre la temática emprendedora.