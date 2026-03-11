José Antonio Kast asume como presidente en Chile: Javier Milei y Karina llegaron a la ceremonia

El presidente de la Nación, Javier Milei participa de la asunción presidencial de Chile de José Antonio Kast. La visita que se da en un contexto de expectativa regional por la llegada al poder del dirigente chileno y por el posible acercamiento político entre ambos gobiernos.

La presencia de Javier Milei, en el acto oficial, podría interpretarse como un buen indicio de que habría una sintonía total entre ambos país y con la posibilidad de nuevos acuerdos comerciales tras sus desacuerdos con el mandatario saliente Gabriel Boric.

Javier Milei llegó a Chile después de su paso por la Argentina Week donde compartió una actividad con su par, Donald Trump y gobernadores aliados. Una vez consumada la semana, tanto Javier Milei como José Antonio Kast se encaminaron a Chile para el acto ceremonial.

En un principio Kast organizó una reunión con Milei, pero por motivos de agenda de ambos presidentes no se pudo realizar. La misma estaba pactada para las 9 de la mañana, horas antes del acto presidencial.

Ambos dirigentes comparten una visión crítica sobre algunas políticas impulsadas en los últimos años en América Latina y han manifestado coincidencias en distintos debates internacionales.

«Porque el trabajo por Chile y su gente no lo he hecho solo, muchas gracias equipo: ministras, ministros, subsecretarias y subsecretarios. Ha sido un tremendo honor compartir esta noble tarea por las chilenas y chilenos con ustedes!» fue el último mensaje de Boric como Presidente de su país en «X».

María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz fue de las primeras representantes políticas en asistir a la ceremonia de cambio de mando presidencia

La ceremonia de asunción en la Casa de la Moneda cuenta con la presencia de autoridades internacionales y representantes de distintos gobiernos de la región. Entre los mas destacados se encuentran: Felipe IV de España; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay.

La llegada de diversos miembros políticos para el traspaso presidencial de Chile (Foto: Chilevisión)

El contexto político que atraviesa Chile

Kast ocupará el mayor cargo nacional chileno tras el fin de mandato de Gabriel Boric, quien asumió en 2022 y no se presentó en las reelecciones de finales de 2025.

En las elecciones del país trasandino, Kast ganó las elecciones en la segunda rueda con el 58.17 % de los votos. El nuevo presidente es líder del Partido Republicano, exdiputado y candidato presidencial en las elecciones de 2017, 2021 y 2025.

En un contexto de cambios políticos, el gobierno de Boric presentó diversas complicaciones, cierres de empresas y pérdida de validación con el pueblo que lo obstaculizaron en una posible renovación como presidente. El anuncio de Kast al poder abre la posibilidad de generar nuevos acuerdos y direcciones paralelas entre Chile y Argentina.

En sus últimos minutos como presidente de su País, Gabriel Boric asistió a la Casa de la Moneda para brindar su último discurso.