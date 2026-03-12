Nueva interna en el Gobierno de Javier Milei: Victoria Villarruel denunció a Luis Petri por «calumnias e injurias»

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado y exministro de Defensa, Luis Petri. La medida llega después del cruce que ambos funcionarios libertarios mantuvieron en redes sociales.

Victoria Villarruel contra Luis Petri: la denuncia

En su presentación judicial, Villarruel apunta contra Petri por haber emitido «calumnias e injurias» contra su persona. El diputado días atrás la había acusado de «golpista» y de haber conspirado con la oposición para actuar en contra del Gobierno de Milei.

Según la información revelada en medios bonaerenses, la denuncia cayó en el Juzgado Criminal Correccional Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos, el mismo que había abierto una causa contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.

La decisión de Villarruel abre un nuevo capítulo en la interna con funcionarios y exfuncionarios de La Libertad Avanza (LLA). Además llega en un contexto donde la Casa Rosada redobló las críticas en contra de la vicepresidenta y ratificó la distancia abierta con Javier Milei.

El cruce entre Petri y Villarruel

El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de la apertura de sesiones en el Congreso.

El exministro de Defensa afirmó que Villarruel “apostó al fracaso de este Gobierno” y que “no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Las declaraciones de Petri se dieron en el programa ¿La Ves? por TN, después del discurso del presidente Javier Milei. Petri fue consultado por la actitud de la vicepresidenta durante la sesión y respondió: “No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el presidente está haciendo su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, porque ha estado fuera de lugar durante dos años”.

Ante la repregunta sobre sus dichos, el legislador sostuvo: “Porque sí, porque cuando vos te ofrecés a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un gobierno, siendo parte de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”. Luego agregó: “Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias».

Más adelante insistió en que Villarruel “fue funcional a la oposición” y afirmó: “Apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico”.

La vicepresidenta le respondió rápidamente en X y dijo: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”. También lo responsabilizó por el presunto “desfalco de la obra social de los militares”.

Petri retrucó en la misma red social: “Yo te conozco por golpista”. Villarruel continuó: “Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial».