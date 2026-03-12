Javier Milei en Estados Unidos: cruce con la UIA y el impacto de los indicadores económicos en la imagen oficial

La gira del presidente Javier Milei por Nueva York, enmarcada en la «Argentina Week», sumó un fuerte componente de tensión interna tras sus declaraciones sobre el sector industrial.

El mandatario, que viajó para captar inversiones, centró parte de sus intervenciones en críticas hacia los empresarios que demandan protección estatal, lo que provocó una respuesta inmediata de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Este escenario se desarrolla en una semana clave para el Gobierno, marcada por la publicación de datos oficiales sobre la actividad económica y la difusión de nuevos relevamientos de opinión pública que muestran una estabilización en los niveles de aprobación.

El conflicto con el sector industrial

Durante sus disertaciones ante inversores, Milei calificó de «prebendarios» a ciertos sectores de la industria nacional. La respuesta de la UIA no se hizo esperar: a través de un comunicado, la entidad expresó su preocupación por lo que consideran un agravio a la producción local.

El malestar corporativo se produce en un contexto de retracción: según el último informe del INDEC, la actividad manufacturera registró caídas significativas en rubros sensibles como el textil, el automotriz y la producción de maquinaria, acumulando varios meses de indicadores en rojo.

Evolución de la imagen presidencial y preocupaciones sociales

Diferentes consultoras, entre ellas Atlas Intel y Management & Fit, han publicado sus monitoreos de gestión correspondientes al primer trimestre de 2026. Los datos reflejan una paridad entre la imagen positiva y negativa del mandatario, con una ligera erosión en los sectores de ingresos medios.

El cambio más relevante se observa en las preocupaciones de la ciudadanía.

Si bien la corrupción y el gasto político siguen en la agenda, las problemáticas vinculadas a la economía real —específicamente el nivel de empleo y el poder adquisitivo de los salarios— han escalado posiciones, superando en algunos distritos a la preocupación por la inseguridad.

Próximos pasos de Javier Milei: Madrid y el IPC de febrero

La agenda oficial continuará tras el regreso de la comitiva de Estados Unidos:

Contexto local: El mercado permanece atento a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que determinará la inercia inflacionaria del primer bimestre.

El mercado permanece atento a la publicación del de febrero, que determinará la inercia inflacionaria del primer bimestre. Gira por España: El Presidente tiene previsto un viaje a Madrid para participar de encuentros políticos y empresariales, donde se espera que ratifique el rumbo económico actual.

El Presidente tiene previsto un viaje a para participar de encuentros políticos y empresariales, donde se espera que ratifique el rumbo económico actual. Actividad legislativa: El Congreso mantiene una actividad moderada mientras el Ejecutivo evalúa el envío de nuevos paquetes de reformas vinculados a la desregulación de mercados.

