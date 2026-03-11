Argentina Week: el respaldo de JP Morgan a Javier Milei, la ventaja de la Patagonia y el desafío del consumo interno

La euforia financiera por la gira Javier Milei por Estados Unidos convive con una ajustada realidad en el escenario doméstico. Mientras el Gobierno busca consolidar el rumbo económico, mostrar apertura de mercados y seducir capitales extranjeros para sectores estratégicos como la energía y la minería, el consumo está condicionado por la inflación, el aumento de los combustibles por la crisis global y un endeudamiento récord en los sectores de menores recursos.

Así lo analizó el periodista especializado Pablo Wende en su habitual columna por Río Negro Radio. Al evaluar el impacto de la primera jornada de la «Argentina Week» en Nueva York, destacó la relevancia del encuentro del presidente con los pesos pesados de Wall Street: «Por un lado un mensaje de consolidación de lo que es el modelo (…) y después la foto con Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, es el principal banco de inversión del mundo y un respaldo de JP Morgan a la Argentina», explicó.

Wende señaló que los mercados reaccionaron inmediatamente a estos gestos, con acciones argentinas que «subieron hasta 7%«. Sin embargo, advirtió que la macroeconomía aún tiene tareas pendientes, ya que el riesgo país sigue «arriba de los 500 puntos» y Argentina necesita que ese indicador perfore la barrera de los 400 puntos para poder volver a financiarse en los mercados internacionales.

Inversiones: la pulseada fiscal y el peso de la Patagonia

En esa búsqueda de capitales frescos, las provincias patagónicas corren con una clara ventaja. Gobernadores como Alberto Weretilneck de Río Negro y Rolando Figueroa de Neuquén participaron de la comitiva en Estados Unidos destacando su «seguridad jurídica» y «seguridad laboral» como imanes para las empresas.

No obstante, el economista anticipó que se viene un nuevo escenario de competencia interna para atraer a esos dólares. «Va a haber una pelea de las provincias a ver cuál baja más los impuestos para recibir inversión«, aseguró Wende, remarcando que, más allá de las condiciones naturales de Neuquén o Río Negro, muchas jurisdicciones van a tener que recortar Ingresos Brutos o tasas municipales si quieren que las empresas se instalen en sus territorios.

El drama del bolsillo: morosidad y tasas que no se licúan

En la otra cara de la moneda, la macroeconomía ordenada choca de frente con el bolsillo de los trabajadores y pone en jaque la reactivación del consumo. Wende encendió las alarmas sobre el nivel de morosidad, que en los bancos tradicionales se ubica casi en el 10%. Esto implica que «uno de cada diez préstamos no se puede devolver» ni siquiera cubriendo el pago mínimo de la tarjeta de crédito.

La situación es aún más compleja en las empresas financieras tecnológicas (Fintech) y billeteras virtuales, que asisten a un público de menor poder adquisitivo. «La morosidad en ese segmento está casi en el 25%«, reveló el especialista, resumiendo el crudo dilema diario de miles de familias: «O como o pago el crédito».

Además, explicó una trampa financiera producto de la transición económica: con la desaceleración inflacionaria, las altas tasas de interés (que en las Fintech llegan al 150% o 200%) ya no se «licúan» con los aumentos salariales. «Ahora vos sacás un crédito personal, pagás cuota todos los meses y la cuota no baja (…) hoy no te dan aumentos salariales como esperabas o como era antes y la cuota de la tarjeta no se diluye», detalló.

Naftas y el «techo» del 3% para marzo

Finalmente, la columna abordó el impacto del conflicto en Medio Oriente y la estrategia de YPF en los surtidores. Tras los bombardeos en la zona del Estrecho de Ormuz, el barril de petróleo pegó un salto y se estabilizó en niveles de 85 dólares, lo que ya motivó un alza del 4% en las naftas locales en apenas 72 horas.

Para evitar cimbronazos, el titular de YPF, Horacio Marín, está aplicando el «micropricing», es decir, ajustes muy graduales. Aún así, en la zona AMBA la nafta premium ya «superó por primera vez los 2.000 pesos», mientras que la súper cotiza a 1,25 dólares, un valor alto en términos históricos que encarece el costo de vida general.

De cara al futuro inmediato, Wende adelantó que la inflación de febrero a nivel nacional rondará el 2,7%. Advirtió además que «el gran desafío que hay por delante es que la inflación no supere el 3%» en marzo, un mes presionado por el inicio de las clases, la Semana Santa y la carne. El principal ancla del Gobierno para evitar un desborde sigue siendo el dólar, que se mantiene «muy tranquilo» operando en torno a los 1.400 pesos.

