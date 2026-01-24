Javier Milei volverá a Estados Unidos para posicionar a la Argentina como destino clave para inversores

El presidente Javier Milei confirmó que volverá a viajar a los Estados Unidos en marzo para participar de la “Argentina Week”, un evento de tres días que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, con el objetivo de posicionar al país como un destino atractivo para inversores globales.

Javier Milei viajará a Estados Unidos para encabezar la “Argentina Week”

La presencia del mandatario fue confirmada este sábado a través de su cuenta de X, al compartir un mensaje publicado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Allí, el diplomático calificó al encuentro como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente” y destacó la participación de Milei en la apertura del evento. “Agradezco especialmente al Presidente por su apoyo a esta iniciativa”, señaló.

Según explicó Oxenford, la Argentina Week buscará presentar ante inversores internacionales las principales oportunidades que hoy ofrece el país en distintos sectores estratégicos. “La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala”, afirmó en su publicación.

En ese sentido, el embajador remarcó que se trata de inversiones capaces de “transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo”, en línea con la estrategia del Gobierno de promover la llegada de capitales externos como motor para la recuperación y el desarrollo económico.

La participación de Milei en este evento se inscribe dentro de su agenda internacional orientada a fortalecer el vínculo con los mercados financieros y los centros de inversión globales, y a consolidar la imagen de la Argentina como un país abierto a los negocios y a la inversión privada.

Con información de Infobae