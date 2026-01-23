Javier Milei volvió de Davos y activó su agenda presidencial con audiencias privadas en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei y su comitiva regresaron a Argentina después de culminar su participación en el Foro de Davos, el evento por el cual se alojó durante varios días en Suiza. La delegación presidencial, según lo informado, aterrizó esta mañana luego de una breve escala técnica en la Isla Gran Canaria.

Javier Milei activó su agenda presidencial en Argentina

Javier Milei disertó en el Foro Económico de Davos y también participó de la firma del acta constitutiva del Consejo de Paz creado por su par de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que el Gobierno consideró su viaje altamente «productivo».

El jueves pasado a las 14, el mandatario tomó el avión para regresar al país, sin embargo tuvo que hacer una breve parada técnica tras la salida de Zurich. Según lo informado por la Casa Rosada, cerca de las 6 llegó al país y luego el mandatario partió rumbo a la quinta de Olivos.

Desde la Presidencia informaron que Javier Milei ya reactivó su agenda y tiene previso permanecer en la quinta para protagonizar una serie de audiencias privadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los funcionarios que formó parte de la delegación presidencial junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al canciller Pablo Quirno; y a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación), reveló que ya está en funciones en el Palacio de Hacienda.

El mandatario tiene previsto retomar la agenda local en la que figura una visita a Mar del Plata el martes 27 de enero para formar parte de La Derecha Fest y recorrer el centro de la ciudad costera. En paralelo, la mesa política tiene previsto reunirse el lunes para aceitar los mecanismos para la obtención de votos que le permitan aprobar la Reforma Laboral y los proyectos que se tratarán en sesiones extraordinarias.