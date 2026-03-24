Juan Bautista Mahiques impulsa cambios en el Código Penal: menos artículos, penas más severas y compromisos con Estados Unidos

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llegó al Gobierno y pisó el acelerador en varias cuestiones que habían quedado en stand by como la modificación del Código Penal, un proyecto que había propuesto el exministro Mariano Cúneo Libarona.

Menos artículos, penas más severas y compromisos con Estados Unidos

Mahiques tiene previsto realizar algunos cambios en el proyecto original. La idea es hacerlo más corto y técnico, aunque manteniendo la esencia original.

Fuentes del entorno del funcionario indicaron que encuentran «lógico» que Mahiques haya tomado la decisión de estudiar esta reforma ya que el fiscal porteño en uso de licencia «no firma nada ni envía nada sin mirar antes«.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de sus redes sociales las iniciativas que el oficialismo va a impulsar en esta primera etapa de las sesiones ordinarias y en el listado está incluido el proyecto, por ello el ministro de Justicia le está dando prioridad al análisis.

Mahiques se interiorizó en el tema en los últimos días y comenzó a evaluar algunas mejoras al texto original que era bastante extenso. A su entender, algunas cuestiones se podían simplificar.

Cabe recordar que una primera versión del proyecto se entregó en febrero del 2025 y el texto tenía 540 artículos, pero luego se redujo hasta llegar a los 912. En este sentido Mahiques explicó que su idea era avanzar «con otra técnica» para, «en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual» y que, de esa forma, no sea tan pesado el contenido.

Cambios en el código penal: que reforman se mantendrían

Según lo adelantado, Justicia buscará sumar una serie de nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas para delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y áreas emergentes como delitos informáticos.

Entre los puntos centrales se mantiene:

L a creación de tipificaciones como la estafa piramidal

Las llamadas “viudas negras”

Los “motochorros”

La entradera bancaria.

También se especifican algunos delitos financieros complejos, como el lavado de dinero con activos virtuales y nuevas modalidades ilícitas asociadas al crimen organizado y la tecnología.

Para esta área se incluye un régimen penal específico, completo e integral, con sanciones para inside trading, agiotaje (especulación y manipulación de precios), balances falsos, intermediación sin autorización y cohecho financiero.

A su vez la iniciativa plantea, además, el combate al terrorismo y la criminalidad organizada, dentro de un esquema que contemplará asociación ilícita, adoctrinamiento, adiestramiento y encubrimiento autónomo.

En lo que respecta al narcotráfico, será abordado con un sistema escalonado que distinguirá entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.

Por otra parte, el texto también prevé cambios para adecuar la protección de la propiedad intelectual e industrial y sumará previsiones de crimen organizado en la fiscalización (controles judiciales más duros). Esto se enmarca en el acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y Argentina.

Por último, se introduce figuras penales para la crueldad animal, daños al patrimonio arqueológico, paleontológico y la fauna silvestre; para la discriminación y para el ingreso y permanencia ilegal de migrantes en territorio nacional.

Con información de Infobae